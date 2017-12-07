美朝并非“不共戴天” 美韩同盟或面临消亡危机

日本《产经新闻》11月24日发表日本拓殖大学教务顾问渡边利夫的文章《美韩同盟面临消亡危机》称，韩国正遭遇朝鲜空前的军事威胁。但是，韩国有决心坚定捍卫本国的安全吗？
文章称，韩国外交部长官康京和10月底宣布了所谓安保“三不政策”，即韩国不追加部署“萨德”系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟。
文章表示，当初预定有三艘美军航母参加的日美韩联合军事演习被中止，另行改为美韩、日美军事演习。究其原因，11月11日出版的韩国《朝鲜日报》一篇社论指出，“三不政策”之一就有不发展韩美日三方军事同盟这项内容。这篇社论提出，“韩国最初并没有理由跟日本结成同盟”，同时也指出，“朝鲜半岛发生战争之际，支援韩国的美军部队多以日本为据点，换句话说，美军驻留日本是为了支援韩国，这并非言过其实。另外，在潜艇监视等领域，日本的技术比韩国更先进，因此才会签署韩日秘密军事情报保护协定。”
文章称，这番话说得很正确。但是，问题的焦点在于，体现为“三不政策”的韩国应对措施将增强美国以前就存在的厌韩情绪，很可能让《韩美相互防卫条约》本身陷入机能不全。
文章称，美朝爆发军事冲突的危险性正在增加。美国总统特朗普的心思很难揣测。美军实施先发制人打击也会是其选项之一。尽管如此，在美韩同盟下，不征得韩国的同意，美国将很难实施先发制人的打击，或者说根本就不可能实施。如果得不到韩国同意，也难保美国要谋求采取独自行动的自由，进而作出废弃美韩同盟的选择。对于如此最坏的局面，为何韩国就没有设想到呢？
文章称，还有一种情况也有可能发生。如果朝鲜悍然实施新的核试验，开发出可打到美国东海岸的核导弹，对此感到担忧的美国舆论将令总统难以抗拒，最终美国可能决定承认朝鲜为拥核国，与之签署和平协定。
文章称，朝鲜对美国来说并非“不共戴天”的敌人，只因朝鲜敌视美国，公然挑衅，所以美国才希望压制朝鲜。如果签署和平协定变成对美国国家利益而言的紧要事情，也不能说美国就不会那么做。万一走到那一步，韩国对美国而言的重要性将立即降低，像目前这样保留驻韩美军的必要性也将消失。
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