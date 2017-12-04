德国一男子日饮20升水才能活命

你一天喝多少水？8杯？德国35岁建筑师马克·伍本霍斯特一天必须喝至少20升水，否则就可能脱水而死，因为他患有尿崩症。
尿崩症是一种罕见代谢病，常见症状为烦渴、多饮、多尿，常见于青壮年，也有遗传性病例，伍本霍斯特就属于后者。他总是觉得口渴，即便一口气喝下一杯甚至两杯水，还是觉得渴。如果有一小时没能补充水分，他就会出现嘴唇干裂、头昏眼花、神志不清这些多数人断水两三天才有的症状。由于这种病，伍本霍斯特儿时一度陷入抑郁。美国奇趣新闻网站近日援引他的话说：“我得了抑郁症，不想去幼儿园，不想画画……”
如今，伍本霍斯特的一天从一大瓶水开始，过会儿就得去上厕所。夜间更困难，他说，一辈子都没能连续睡上两小时，不时得起床喝水，然后上厕所。一天最多得去厕所50次。
鉴于这样的身体状况，伍本霍斯特日常工作生活必须妥善安排，避免长途旅行，以免出现突发状况无法及时补充水分。他说，有一次乘坐火车下班回家，由于车上时间较短，就像平常一样没带水，结果火车中途出故障，比平常花了更长时间到站，等他下车时已经出现脱水症状，有些神志不清，幸好遇见一位好友，给了他一些救命的水。
伍本霍斯特说，虽然不能长途旅行，但不影响他欣赏家乡的美，享受生活。多年来，他热衷参加社区活动，帮助其他有需要的人。（新华社）
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