以色列2万民众上街大游行 高喊:内塔尼亚胡回家

据路透社报道，当地时间12月2日（周六）以色列第2大城市特拉维夫爆发了约有2万人参加的示威游行，抗议以色列国会将在周一（12月4日）通过法案，或令正受贪污丑闻缠身的总理内塔尼亚胡免于被起诉。这是自内塔尼亚胡爆出贪污丑闻以来，以色列爆发的最大规模反政府示威。
报道称，总理内塔尼亚胡接受刑事调查后否认了全部指控，并强调自己是清白的。据悉，已出任四届总理的内塔尼亚胡主要牵涉两起案件，第一起案件指他非法收受一名富商的礼物，另一起则指他与一家报社进行了交易，对方答应多报道一些有利于政府的好消息，作为交换，以色列政府需要加强打压该报社的一个同行业竞争者。
据报道，以色列国会预计将开会表决通过一项法例草案，禁止警方公开上述两起案件的调查内容。为此，反对党派大为愤怒，遂号召民众上街抗议。
据示威者称，国会准备通过的这项法例草案公然包庇内塔尼亚胡，把人们蒙在鼓里，无法得知警方的调查进度。不过，也有支持政府的人士说，政府的做法只是在保障当事人的权益。
对此，内塔尼亚胡指出，他本人无意在国会内推动这个草案，上述草案是他的两名盟友提出的。不过，内塔尼亚胡并没有要求这两名盟友撤回该草案。
内塔尼亚胡并称自己是“政治迫害”的受害人，一切都是“无中生有”。如果被正式起诉，内塔尼亚胡将承受更大压力，甚至会被迫辞职，或者宣布提前举行全国大选，以证明自己仍然是得到国民支持的。
另据香港东网报道，大批以色列民众在街上高叫反对内塔尼亚胡的口号，包括“耻辱”及“内塔尼亚胡回家”等。有示威者表示，内塔尼亚胡和他的政府正在摧毁以色列，他们明显在贪污。亦有示威者在社交媒体facebook上宣泄不满，称对此感到沮丧。
报道还说，国会将在周一（12月4日）通过的这个草案，还包括禁止警方向检察官建议起诉涉贪的公职人员的内容。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost