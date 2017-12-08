最高检披露中国体坛高层触目惊心的腐败！给田亮压分的领导原来是她

12月3日，最高检内刊《方圆》杂志刊发了一篇名为《中国体坛高层触目惊心的腐败》的文章。文章揭露了中国体坛众多贪腐乱象与“潜规则”，其中关于田亮和领导“交恶”的内容十分惹眼。
记者通过梳理发现，这位与田亮不和的领导，正是今年11月刚刚出任中国游泳协会主席的周继红。
与领导“交恶”，田亮全运赛场遭“压分”
被称为“跳水王子”的田亮曾红透中国体坛半边天，在2004年雅典奥运会摘金之后，田亮达到了职业生涯的巅峰。
田亮爆红后，各路广告商纷纷向其抛来橄榄枝，然而过多的接拍广告，也为田亮惹来了大麻烦。2005年1月，国家体育总局游泳运动管理中心以其参加商业活动过多，违反队规做广告代言等为由将其除名。
惨遭国家队除名，十运会便成为了田亮唯一的救命稻草。这是雅典奥运后的又一次大赛，也是田亮重启国家队大门的敲门砖。
根据《方圆》杂志刊发的文章《中国体坛高层触目惊心的腐败》报道的相关内容，在2005年进行的十运会上，因与中国跳水队的某领导“交恶”，跳水名将田亮被打压。比赛前，在裁判休息室里，一位体育界高层要求“无论田亮跳得有多好，最多只能给8.5分”。
比赛中，在田亮一次完美入水后，除了一位裁判按标准给出9.5的高分以外，其他裁判果然只给出8.5分，这位给高分的裁判最终失去了“最佳裁判”评选的资格，因得罪领导不久后便辞职。
裁判现身说法，矛头直指周继红
记者梳理发现，成都商报曾在数年前撰文，直指这位授意裁判“压分”的领导正是时任中国跳水队领队的周继红。文章中，这位因得罪领导被迫辞职的裁判现身说法，道出了“压分”事件的原委。
这位裁判表示，“田亮参加男子10米台之前，在我们裁判休息室里，一位我不能透露姓名的人直接对我们说：‘不管田亮跳得多好，一律都是8.5（分）’！当时我就觉得很悲哀：‘说起来我们是决定比赛归属的裁判，但实际上只是一群傀儡而已！’”
他还透露，“这样做的高明之处在于，很多东西都是点到为止，要靠我们自己去领会。比如说领导是很少像‘压田亮’那样明确指示的，他们只会派人来放出一点口风，下面的人自然知道该怎么做了。就算后面有人来查，也查不来任何证据。”
而在“违抗旨意”打出9.5分之后，这位耿直的裁判也遭到了处理，失去了本该到手的“全运会最佳裁判”奖项。“一开始无记名投票时是有我的，但后来我的名字不知怎么就被叉掉了，换成了一个和周继红关系不错的裁判。不过我问心无愧，我之前得过两次全运会的最佳裁判奖，也是世界跳水大赛的常客，这已经足以证明大家对我的认可。”
这还不算完，这位裁判还在比赛之后被周继红叫到北京训斥了一顿，自觉得罪了周继红，这才主动选择退出跳水裁判圈。
而对于在中国跳水界说一不二的周继红，这位裁判表示，她确实该反思一下：“中国跳水的成功，是跳水这个系统工程的胜利，并不是你周继红一个人的功劳。实际上从徐益明开始，中国跳水就已经取得全面优势。无论谁来当领导，都不会比你干得差！”
教练曝跳水潜规则 ，周继红决定金牌归属
记者梳理发现，成都商报在2009年十一运会时采访到了熊倪的启蒙教练马鸣（化名），他也是山东十一运会跳水比赛的裁判。
2009年10月9日，马鸣突然离开全运会跳水裁判住地，官方对外公布的原因是“因为心脏病请假离开”。
10月10日下午，马鸣向成都商报透露：“我提前离开，并不单是因为身体有病，而是因为不满全运会跳水的黑幕，竟然所有金牌都是提前内定的！”正是在这次交谈中，马鸣直言接下来的4枚金牌的归属将分别是：男子3米板何冲，女子10米台双人汪皓/康丽，女子3米板双人吴敏霞/赵沁心，男子10米台周吕鑫。
果不其然，在全运跳水比赛结束后，马鸣关于金牌归属的预言全部应验。再次接受成都商报采访的马鸣也揭开了事实真相。
成都商报：你能告诉我们究竟是谁决定了这一切吗？
马鸣：周继红，作为中国跳水目前（文中指2009年）最高的直接领导，她不仅决定了金牌的归属，而且还决定了裁判的阵容，甚至包括裁判的“生死”。
成都商报：你这么说，有什么直接的证据吗？
马鸣：直接的证据倒是没有。因为如果她做这些事情还要跟每个裁判去说，那到证明她的影响力还没有大到哪里去，可怕的是甚至她只要放出一点口风，便有人来安排一切了。而这种看上去没有证据的“黑幕”在我看来其实才是更可怕的。作为本届全运会（文中指十一运会）的裁判，我不止一次地听到有裁判说：这块金牌领导已经定给谁谁谁了。而目前（文中指2009年）在中国跳水界能够决定这一切的，就只有周继红。
田亮说话惹恼周继红，中国跳水裁判很无奈
记者梳理发现，在接受成都商报的采访过程中，马鸣也谈到了田亮被领导“压分” 的事件。
马鸣透露：“我作为国家A级裁判，年龄、资历也都摆在那里，但是本届全运会（文中指十一运会），我不要说执法决赛了，就连执法半决赛的机会都没有。他们这样对我，应该与这样一件事有关，上届全运会（文中指十运会），半决赛中对田亮的压分相当厉害，我就说了一句公道话：‘田亮怎么说也是为中国跳水做出了贡献的。’最终田亮决赛中拿了冠军，听说周继红因为这事很生气。”
在成都商报采访的最后，马鸣也袒露心扉，谈到了自己对中国跳水的一些看法，其中的一些观点，与前文提到的那位被迫辞职的裁判不谋而合。
马鸣：“其实并不是跳水的裁判黑，而是大家没有办法，当领导决定由哪些人执法时，甚至基本上就已经明确了裁判只要带耳朵而不用带眼睛去。裁判也是人，裁判也要养家糊口，所以请大家理解裁判的无奈。其次，我想说的是，中国跳水从徐益明时代开始就已经是谁当领导都能拿到奥运会的大多数金牌，举国体制以及一代代教练的兢兢业业、顽命训练造就了中国跳水的辉煌，中国跳水不应该成为哪一个人的‘家天下’！”
欢迎晚宴再同框，师徒关系或已缓和
成都商报的这篇报道在2009年发表后，周继红并未做出回应。有趣的是，在今年12月1日举行的2017年国际泳联年度颁奖盛典欢迎晚宴，田亮与周继红共同现身并合影，再次引起媒体极大的关注。
这对曾经剑拔弩张的师徒，如今的关系似乎已得到了极大的缓和。
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