普京宣布参加2018年总统选举 被认为将轻松获胜

外媒称，普京宣布参加2018年俄罗斯总统选举。
据俄罗斯卫星通讯社12月6日报道，普京在与高尔基汽车厂的工作人员会面时表示：“我将会参加新一届俄联邦总统竞选。”
报道称，早前在出席“2017年俄罗斯志愿者”颁奖典礼时，这位俄罗斯元首被问及是否将竞选连任。作为回答，普京总统反问与会者，他们是否会支持他。数千志愿者同声表示支持。
普京总统说：“我明白，近期需要作出该决定，近期也将作出这一决定，在作出决定的时候我会考虑到今天的谈话和你们的反应。”
俄罗斯总统选举将于2018年3月进行，选举活动应于2017年12月启动。
另据路透社12月6日报道，俄罗斯总统普京6日说，他不久将决定是否参加明年的总统选举。多数人认为，他将参选并轻松获胜。
报道称，今年65岁的普京自2000年以来一直掌权，要么担任总统，要么担任总理。如果他像人们所预期的那样参加明年3月的总统选举并赢得第四个总统任期，他就将执政到2024年。
报道表示，在莫斯科举行的一场主要由年轻人参加的活动上，主持人问普京是否将参加明年3月的选举。这位民调支持率经常在80%左右的俄罗斯领导人问大家，是否支持他参加选举。观众大声回答说“支持”。
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