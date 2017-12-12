美国单边挑衅行径威胁世贸组织 这是“一场灾难”

英媒称，在总干事罗伯托·阿泽维多看来，世界贸易组织“受其自身成就所累”。在唐纳德·特朗普总统看来，它是“一场灾难”。美国多年来与它的关系让人感到担忧，特朗普上台后，失望转变为挑衅。特朗普政府不帮助世贸组织找出解决办法，反而通过政策上的单边主义、言辞上的百般批评和行政上的蓄意破坏对它进行削弱。这种做法是错误的。世贸组织很容易受人诟病和轻视，但它对世界经济、对美国至关重要。
据英国《经济学人》周刊网站12月7日文章，特朗普目前还没有兑现他在竞选时悍然发出的最大胆贸易威胁：对进口中国商品征收45%关税，以及退出世贸组织和《北美自由贸易协定》。但他仍然认为，贸易是一场零和游戏而美国一直在吃亏；在这场游戏中，进口是坏事、出口是好事，双边贸易差额是计分表。按照这种思维，凭借其势力，美国只要能胁迫谈判桌对面的国家，它在双边贸易协议中就会无往而不胜。他认为，如果美国能利用自己的优势，就会强迫打开外国市场，或以贸易为讨价还价的筹码，来追求更广泛的利益。
因此，特朗普手下官员或直接地或不小心地把矛头指向多边贸易体系。他们公开批评世贸组织，他们规避世贸组织，运用含含糊糊的美国法律单方面调查钢铁和铝制品、太阳能电池和洗衣机等产品的进口。
第三种攻击形式更为阴险。美国没有任命自己的常驻世贸组织代表。而且，它以对晦涩程序的担忧为由，让世贸组织上诉法院的法官职位一直空缺。该法院已经积压了大批案件。若不补缺，纠纷解决制度就有崩溃之虞。假如随后各国反过来实施报复，世贸组织本身恐怕也难保。
特朗普政府似乎想要最好的：世贸组织适合它的需要时就加以利用，同时把精力投入双边强制手段。但这对美国也不会有好处。它扬言要施加的关税，将导致本国消费者面对价格上涨。有赖于进口零部件的出口商品将变得不那么具有竞争力。美国汽车业表示，对来自墨西哥的零部件加征关税，将使其成本每年增加160亿至270亿美元。合作伙伴可能会直接报复而不是通过世贸组织寻求补救。
如果世贸组织被世界最大经济体抛弃，它也许不会解体，但它会渐渐式微。那的确会是一场灾难。在贸易战中，哪个国家都不会赢。
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