美欧合作或面临“解体”危机

德国《国际政治与社会》杂志网站12月4日发表德国联邦议院议员罗尔夫·米策尼希的文章《跨大西洋主义的终结？》称，经历将近一年的“美国优先”政策后，就连坚定的大西洋主义者也无法再否认跨大西洋关系危机。不过，这场危机只是国际秩序整体动荡的一部分，是时候进行初步总结了。
美国成为主要政治威胁
文章称，不可否认，现任美国总统并不让西方的大西洋主义追随者感到轻松。这个通过一条“推文”就会失去阵脚、“要让朝鲜遭受烈焰和怒火”的人掌握着美国的核密码。就连深信不疑的大西洋主义者也无法否认，“大西洋价值共同体”的主要政治威胁并非来自莫斯科，而是来自华盛顿。
文章称，他们中的很多人正处于离婚时夫妻经历的四个心理阶段之一：不愿承认、愤怒、沮丧和接受。尽管如此，他们仍认为不应再浪漫化跨大西洋关系，而应加强修复。这也意味着欧洲必须成为更强大的平衡力量。但这种新强势必须在同美国的伙伴关系之内而非其外发展。
文章称，对很多美国批评者和“后大西洋主义者”而言，特朗普并非美国历史上的一次事故，而是长期政治失明、越来越严重的社会不平等以及美国作为世界强国的狂妄自大和自以为是的傲慢带来的结果。至少从发动违反国际法的伊拉克战争开始，美国就失去了政治学家约瑟夫·奈所说的“软实力”，而这曾是二战后美国基于文化和价值观的魅力所在。特朗普撕下了美国的面具，露出这个世界大国充满疑虑、肆无忌惮且自私自利的真面目。
文章称，“欧洲人”从特朗普当选美国总统之中看到了早在美国总统克林顿、小布什和奥巴马执政时期就已显现的一种发展的终点。美国终止主动支援北约国家、要求更公平的“分担责任”以及转向太平洋地区均属此列，这为西方阵营重组提供了必要条件。北约虽然仍在负责保障欧洲安全，但特朗普对这一“过时”联盟反复无常的态度表明，欧洲人最好不要再信赖它，特别也因为欧盟和北约的安全利益从未一致过。一直坚信北约的英国人今后将无法再妨碍欧盟内部的军事合作，这是英国脱欧带来的少数积极副作用之一。
欧盟防务独立重要一步
文章称，事态发展的后果合乎逻辑：欧洲或欧盟必须最终认真看待摆脱“大哥”束缚的问题并在安全政策上独立。欧盟（包括英国）目前的防务开支约为美国的三分之一。但其防务能力仅为美国的10%到15%。钱没少花，回报却不成正比——正因为如此，未来将通过“永久结构性合作”联合防务机制（PESCO）改变这种情况。这是欧盟自1954年以来在建立防务联盟问题上迈出的重要第一步。
文章称，在德法两国倡议下，欧盟通过PESCO朝“欧洲安全和防务联盟”的方向迈出了又一步。欧洲的北约国家希望在防务计划上更紧密合作。11月13日，23个欧盟成员国的外长和防长达成PESCO协议。PESCO若能取得成功，将是欧洲朝安全政策独立迈出的第一步。不多，但也不少。
欧洲须与美国继续合作
文章称，在这一过程中不应忘记：美国虽不再是欧洲最信赖的伙伴，但依然是与欧洲关系最重要的伙伴。恰恰在安全政策问题上，欧盟仍依赖与华盛顿的进一步密切合作。但在美国政策与欧洲的利益和价值观相悖时，欧洲必须予以反对。这适用于气候变化、自由贸易、伊朗核协议和朝鲜危机等不同议题。
文章称，欧洲人别无选择，只能继续与特朗普政府合作，同时尝试与美国国会建立联系，与对欧洲感兴趣的美国各州政治家、非政府组织和智库进行合作。欧洲必须全力确保在特朗普之后不仅生活继续，而且“西方”项目也依旧存在。这也涉及在对曾经的跨大西洋领袖美国和英国产生怀疑时，必须保持欧盟的团结一致。
文章称，这两者都需要：一方面是更多的欧洲民主，另一方面是为后特朗普时代保留跨大西洋关系的根基。民主国家必须执行和遵守规则和标准，令人信服地制裁违规者，扩大国际（刑事）管辖权，加强国际组织以及国家议会、国内外民间组织的权利。
文章称，对欧洲以及德国而言，国际和全球挑战过大。要解决这些问题，必须将世界大国中国和俄罗斯纳入进来。但这并不能取代更新后的平等跨大西洋伙伴关系。特朗普不是美国，他不会永远执政。目标应是：绝不让下一任美国总统在西方世界的废墟上履新。
法媒称，21世纪初有两个欧洲：旧欧洲与新欧洲。前者守旧且充满偏见，立足于它打算守护的那份逝去的伟大；后者正处于演变之中，更渴望进步，没有那么吝啬而且充满需求，也希望找到新伙伴。新中国喜欢新欧洲。
据法国《回声报》11月30日报道，这个新欧洲的一部分与旧欧洲融为一体，有点像加入某个势力集团但未必对它所有价值观照单全收。新中国对这些微妙之处心知肚明，选择新欧洲作为特殊伙伴；在某种程度上作为进军势利又傲慢的旧欧洲的桥头堡。
报道称，接近始于2011年的布达佩斯经济论坛。这次论坛是中国在中东欧国家区域框架下举办的。次年，这一框架形成制度，在华沙确立了“16+1”合作机制。
报道表示，当时中国领导人在这里会晤这部分欧洲地区的16个国家领导人：其中十国刚刚加入欧盟（罗马尼亚、保加利亚、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚和波罗的海三国），克罗地亚于2013年加入，其余五国是非欧盟成员国的巴尔干半岛国家（塞尔维亚、阿尔巴尼亚、波黑、马其顿和黑山）。此后，“16+1”会议机制成为年度惯例。
报道称，最近一届“16+1”会议于11月27日至28日在布达佩斯举行。2013年，中国领导人制定了一项能够让中国升级为全球化赢家的全球计划：“一带一路”倡议。
报道认为，“16+1”+“一带一路”是双赢。为何？因为“新丝绸之路”在意味着公路、很多铁路、桥梁和能源发电站，总而言之就是基础设施。还有贷款。这条从中国通向欧洲、从中亚通向东欧、从吉尔吉斯斯坦通向白俄罗斯的“路”，对于这些国家而言实在太有诱惑力了！
报道称，中欧的欧盟成员国本就有欧盟明确用于这些国家发展的基金：比如单单波兰每年就有150亿欧元（约合1176亿元人民币）。但在北京看来，额外资助总是受欢迎的。
报道称，中国没有强制伙伴们接待难民或者遵循法治国家原则。但中国期待伙伴们尊重中国的核心利益。
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