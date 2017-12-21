澳门隆重庆祝回归18周年

外媒称，澳门特区政府20日上午在金莲花广场举行隆重升旗仪式。澳门特区行政长官崔世安、中央人民政府驻澳门特区联络办公室主任郑晓松、外交部驻澳门特区特派员公署特派员叶大波、解放军驻澳门部队司令员王文及特区政府主要官员，与澳门各界人士共上千人一同观礼，共同庆祝澳门回归祖国18周年。
据新华社报道，金莲花广场周围20日清晨7时许，已经聚集起数百名前来观礼的澳门市民，以及来自内地旅行团的上百名游客。
澳门警察乐队则于8时整奏响国歌，全体观礼人士面向旗杆肃立。升旗台两侧，来自澳门培正中学等学校的学生代表和着乐队旋律高声唱起《义勇军进行曲》。
升旗仪式结束后，来自澳门当地的文化团体表演了《歌唱祖国》等团体舞蹈。
美国《纽约时报》网站12月20日刊发题为《1999年，<纽约时报>这样报道澳门回归》一文。该文最初发表于1999年12月19日。文章摘编如下：
这里曾是澳门风光迷人的海港，如今被疏浚为一片风吹雨打的荒凉海滨。本周末，欧洲人在亚洲进行了500年的殖民主义将在这里缓缓走向终点。周日（1999年12月19日），午夜钟声敲响的时候，中国将从葡萄牙手中收回这块小小的领土，把红旗升起在又一片中国的土地上。
两年前英国将附近的香港交还给中国，是将一块备受珍视的殖民地不情不愿地交出去，在中国人的期待和英国人的忧虑中酝酿了多年，而这一次就不同了。1974年，葡萄牙经过革命结束了几十年的独裁统治，当时就曾经试图归还这片拥有43万人口的领土。
此后，澳门在葡萄牙政府统治之下成为名声不佳、险恶不祥的赌博之地，专门迎候来自香港的周末赌徒。过去几年，华人帮派之间的争斗威胁着这个殖民地，这里的经济已经萎缩，澳门因此更加依赖产生了一半以上的税收的赌场。
来自地球另一端一个小国的殖民宗主即将在周日离去，它已为当天的重大历史时刻筹备了一场典礼。这个星期，工人拼命为一处造价800万美元的临时建筑敲上最后几块木板，中国领导人将在这里从桑帕约手中接过这片8平方英里（约合20平方公里）土地的控制权。官员们说，这座半透明的建筑是在模仿中国的灯笼。事实上，它看起来更像一个光线柔和的巨大浴缸。
葡萄牙人也试图对自己统治中的黑暗面负起责任：澳门的政治体系很不健全，当地华人几乎没有接受过接管政府的相关训练，法院不可靠，警察腐败，而澳门的民主运动可以简单归结为一个事实：这里只有一个民选议员。
“我们能在五年内建一个机场，两年内修一座桥，”协调交接仪式的政务司长黎祖智（前澳葡政府高官）说。
黎祖智对冲突的感受很深刻。作为土生土长的澳门人，他来自这个殖民地最古老的家族之一，身上有一半葡萄牙血统、一半中国血统。
但他也曾在西非几内亚比绍的葡萄牙军队中担任过步兵指挥官。在那里，黎祖智亲眼目睹了葡萄牙在1974年的革命后，乱哄哄地撤离非洲殖民地。在没有领导人、也没有自我管理能力的情况下，曾是葡萄牙殖民地的莫桑比克和安哥拉陷入了流血冲突。在安哥拉，冲突至今仍在继续。
“非洲发生的事情是灾难，”黎祖智说。“我们没有做任何准备，像我们在这里做的那样。我相信澳门应当有不一样的经历。”
葡萄牙突然放弃其帝国不仅仅在非洲成为悲剧。25年前，葡萄牙撤出东帝汶，为印度尼西亚入侵并强迫这个殖民地成为它的一个省打开了大门。反抗者的游击队一直在与印度尼西亚军队作战，直到今年（1999年）雅加达出人意料地同意，让东帝汶民众决定自己的未来。印度尼西亚军队离开了，但是在此之前，他们曾攻击罗马天主教，还把东帝汶的大片领土化为灰烬。罗马天主教在东帝汶的势力可以说是葡萄牙在那里最持久的遗产。
澳门没有受到这样的掠夺。
尽管与中国内地和平相处，但澳门对38英里（约合60公里）外那个与它隔着一个珠江三角洲的香港地却几乎无能为力。在鸦片战争结束后的1842年割让给英国的香港迅速取代澳门，成为这个地区首选的贸易枢纽。到20世纪初，澳门已经成了一个闭塞的地方，主要以收容躲避中日战争的家庭而为人所知。
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