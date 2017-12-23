新加坡总统车队停双黄线遭开罚单？当局回应啦！

新加坡陆路交通管理局（LTA）和新加坡警察部队（SPF）发布联合声明称，并没有向之前停在双黄线上的总统哈莉玛的车队开出任何罚单。
但是当局已提醒负责保护总统个人安全的警察部队安全指挥处人员，应该在不影响保安任务的前提下，根据交通规则停车。
陆路交通管理局和警察部队昨天就网上之前盛传的一张总统座驾停在双黄线上的照片，做出回应。
当局在联合声明中说，陆路交通管理局的一名执法人员星期三（20日）在布连拾街（Princep Street）进行例行巡逻时，注意到有两辆车子，停在画有双黄线的路段等待。这名执法人员于是上前要求司机将车子开走。当局表示，这是执法人员在处理双黄线停车问题时的一贯做法。
声明中也提到，司机告诉执法人员，他在等候正要离开那里的总统。对话过程中，总统抵达现场，而司机过后也把车子开走。执法人员并没有开出罚单。
当局表示，负责保护总统和政治领袖个人安全的警察部队安全指挥处（Police Security Command，SecCom）当时决定，让车队在那个地方等候，是因为附近没有，能让车队在紧急情况下可立即赶到现场的路旁停车位。
陆路交通管理局和新加坡警察部队表示，已检讨了这一事件，而且也已经提醒警察部队安全指挥处的人员，应该在不影响保安任务的前提下，根据交通规则停车。
之前一张疑似总统座驾停在双黄线前，并遇上执法人员的照片在网上盛传，引来网民热议。
新加坡总统府官车疑违反交通规则 被交通稽查员开罚单！_____________
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