韩国希望美帮助建核潜艇增强战力 威慑朝鲜潜艇部队

香港亚洲时报在线网站12月9日发表了特约编辑道格·鹤冈的题为《韩国海军期待猎潜核潜艇》的文章。
韩国军方计划制定者希望在美国帮助下建造核动力潜艇。据称，美国总统特朗普在11月访问首尔期间与韩国总统文在寅讨论了这一雄心勃勃的潜艇建造计划。
韩国想要猎潜核潜艇的原因是，它认为此种潜艇能提供针对朝鲜潜射核进攻的更有力威慑。有报道称，将在韩国船厂中建造这些潜艇，但基于美国的设计和技术。不清楚这些潜艇将模仿洛杉矶级攻击型核潜艇还是其他型号美国核潜艇。
一些分析人士对首尔的计划持怀疑态度。亚洲防务问题专家理查德·比青格对本网站记者说：“我不知其战略依据何在。”他说，对韩国海军而言，如果想要消灭沿岸海域的朝鲜导弹潜艇和舰只，小型浅水柴电潜艇会比大型核潜艇更有用。
比青格是新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员、军事转型研究项目协调员。
韩国海军目前拥有15艘柴电动力潜艇。
支持韩国这一计划的人士指出，与柴电动力潜艇相比，核潜艇速度更快，能在水下潜伏更长时间，而且机动性极高。在理论上，这使它们更容易潜伏在水中等待溜出基地对韩国及其盟友发动导弹进攻的朝鲜潜艇。
首尔还希望新潜艇能吸收本土技术。10月，《韩国时报》援引一些防务官员的话称，该国自行设计了一种能为一艘4000吨级潜艇提供动力的核反应堆。
比青格说，韩国自行设计和建造潜艇核反应堆是有可能的，但他指出，这一过程可能会持续3到5年。
比青格说，然而，如果韩国试图从美国处获得核潜艇技术，存在一个巨大政治障碍。这位受人尊重的防务问题分析人士说，尽管华盛顿和首尔“在原则上已达成一致”，让韩国建造核动力潜艇，但“我极度怀疑美国是否会允许向大韩民国出口核技术”。
他指出，美国潜艇建造的所有方面都受到严格出口控制，包括核技术。他说：“也许特朗普会下令出口（此种技术），但将遇到极大阻力。”
与此同时，美国可能会通过帮助韩国建造新潜艇或分享美国的反潜战技术来增强韩国的潜艇作战能力。
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