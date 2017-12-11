印度首艘国产航母或于2020年入役 最后期限仍将拖延

美国《国家利益》双月刊网站12月8日报道称，据印度海军高级军官说，印度第一艘国产航母将在2020年底之前加入海军。
在12月4日印度海军日之前举行的年度记者招待会上，印度海军参谋长苏尼尔·兰巴曾透露说：“国产航母‘IAC-1’的工作进展顺利，我希望这艘航母将在2020年之前加入海军。”
印度国产航母“维克兰特”号已经建造多年。该舰的建造最早始于世纪之交，但一再遭到拖延。尽管该航母在2013年进行了“软”下水，但直到大约两年后才正式下水。即使在正式下水后，建造工作仍在继续。
在2015年下水前后，印度媒体曾报道说，“‘维克兰特’号航母最早将于2017年或2018年加入海军。”当时有人表示怀疑，并指出：“鉴于印度的国防采购历史，包括其国产航母项目的采购，我们应该预料到这个最后期限最终会被错过。”2020年的最后期限也不是板上钉钉的事，尽管它要比当初2017年的最初期限略为现实一些。
无论这艘航母何时加入海军，都将成为印度海军力量的一个重要推动。“维克兰特”号航母重达4万吨，长260米，宽60米。此前印度媒体曾报道说：“它有两条起飞跑道，和一条带有3个战机拦阻索的降落跑道，能够操作STOBAR（滑跃起飞/拦阻着舰）舰载机，包括俄罗斯的米格-29K、印度国产的LCA轻型战机，以及一系列直升机。”
根据IHS简氏信息集团提供的数据，该航母将由4台GE LM2500+燃气轮机提供动力。意大利航母“加富尔”号也使用4台LM2500+燃气轮机作为其推进系统的一部分。柴油发电机将为“维克兰特”号航母提供电力，同时为航母的武器系统提供动力。
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