美拟下月推万亿美元基建计划 料法案获通过难度很大

美媒称，美国白宫准备于明年1月推出被一拖再拖的基础设施重建计划。唐纳德·特朗普总统的顾问们确信，选民想要一份万亿美元的路桥修建计划，尽管部分议员对此持反对态度。
据美国《华尔街日报》网站12月10日报道，特朗普的顾问们正给这项计划做最终的润色。根据该计划，联邦政府将直接支出2000亿美元（政府拟通过削减联邦预算中其他项目的费用来抵消这笔开支），并以此为杠杆撬动地方政府和私人投资者的数千亿美元，共同为升级改造公路、铁路、供水等公用事业设施买单。
在选举年，要让重大法案获得通过难度更大，但特朗普的政治顾问们说，他们相信自己拥有民众的支持。但这有悖于华盛顿弥漫的怀疑情绪，有些人怀疑，在一揽子税改方案可能使赤字剧增万亿美元的情况下，国会是否愿意紧接着再制订一项大规模开支计划。
民调结果显示，支持基础设施投资的力量大部分来自偏爱特朗普的群体，比如没有大学学位的白人男性。但对特朗普表现不满意的群体同样对这件事反应积极。该调查显示，在2016年选举中支持希拉里·克林顿的选民里，有52%的人支持推出基建计划。在希拉里胜出的州里，约53%的白人男性受访者支持推出基建计划，同时有51%的选民对特朗普作为总统的表现不满意。
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