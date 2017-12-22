马来西亚一航班撞击飞鸟 中国留学生生死一线间

据马来西亚《光华日报》报道，当地时间12月19日晚9时50分，马来西亚祥鹏航空的320机型空中巴士，在飞离槟城国际机场不久后，撞上一只飞鸟，导致飞机大镜破裂，机师基于安全原因返回槟城国际机场，所幸事故中无人伤亡。在槟城理大留学的中国学生郭阳，正巧乘坐了这架航班，他说飞机在飞行过程中，机身出现抖动，自己仿佛处在生死一线之间。
飞机上的乘客在抵达机场7小时后，在航空公司的安排下，暂时在槟岛西南区的一家酒店休息。中国籍乘客郭阳(21岁，理大学生)在接受记者采访时称，该班机在起飞半小时后，飞机突然出现抖动和类似坠机现象，后来需急速降落，最终安全回到槟城机场。
当时，乘客们并不知实况。当安全抵达机场后，空姐才向乘客们解释，由于飞机大镜撞击鸟只碎裂，基于技术问题和安全考量，必须返回槟城机场。
他透露，该班机共有50至60名乘客，他们在机场候机处等待近7小时后，才有一名巫裔机场职员前来，协助安排住宿问题。由于他和部分外国乘客的护照盖上“已出境”的印章，因此他们当时不能随意离开机场，只能默默等待工作人员的安排。这趟班机需耗时3小时才能抵达中国昆明，所以郭阳上飞机后就入睡了，不料却被飞机的不寻常抖动惊醒。
马来西亚槟城国际机场发言人拉兹哈末接受采访时证实，祥鹏航空的空中巴士因撞及鸟只后出现故障，于当地时间12月19日晚10时返回槟城国际机场。
他说，飞机是在往中国昆明方向驶去时，于槟城空域撞击鸟只。目前，他也无法掌握确切消息，只能等待该航空公司的机师呈交报告书后，才能掌握整个事件的来龙去脉。他强调，槟城机场的技术人员已检查该飞机并维修，确保飞机安全后，才会批准它起飞，因此民众不必担心飞机的安全问题。
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