安倍大玩“椅子外交”，文在寅是什么心情？

近日，因为一把椅子的照片，日本首相安倍晋三把韩国人给“惹怒”了。据韩国《中央日报》19日报道，安倍14日在会见韩国在野党——自由韩国党代表洪准杓时，让其坐在较自己明显低矮的沙发上。韩国政界认为此举是安倍在玩“椅子外交”，即想要通过椅子的高矮来表明身份级别的高低。
安倍与洪准杓玩“椅子外交”，也许韩国总统文在寅“偷着乐”，因为洪准杓事事处处与文在寅对着干；但安倍与文在寅的“贴心豆瓣”、韩国外长康京和也大玩“椅子外交”——在19日与康京和会面时，安倍的椅子明显高出康京和座椅一大截，文在寅会是什么心情呢？
文在寅在竞选中和上台后都多次表示，朝野要团结合作。但是事与愿违，由于朝小野大的现实，文在寅做什么事情都非常困难，而制造麻烦的正是洪准杓。为了与文在寅作对，洪准杓甚至亲自跑到美国，要求美国在韩重新部署战术核武；而文在寅一直强调，韩国部署不战术核武。由此可见，文在寅心里估计恨透了洪准杓。在这种背景下，安倍会见洪准杓让其坐矮一截的椅子，想必文在寅会暗自高兴。
但是，安倍如法炮制，用同样的办法对待康京和，文在寅肯定不高兴。第一，康京和这次访日，是康京和的首次访日，遭受这样的待遇确实奇怪；第二，安倍此前呼吁文在寅尽快访日，而康京和访日就是为文在寅访日打前哨的，没想到受到这种待遇，难道安倍要给文在寅摆一桌“鸿门宴”？第三，文在寅有意邀请安倍出席明年的韩国平昌冬奥会，日本方面没有接茬也罢，安倍竟然用“椅子外交”羞辱康京和，这叫文在寅情何以堪？
据报道，今年6月，韩国国会议长丁世均访日时也出现同样情况，当时丁世均表示，要是这么安排那就不见，日方这才做了改动。
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