普京为俄武器研发“划重点” 押注未来高精度武器

据俄罗斯《消息报》网站12月25日报道称，俄罗斯总统普京22日在国防部部务委员会会议上表示，发展高精度武器是国家武装计划的优先任务。这样一来，关于俄军发展重点的讨论就此画上句号。国家领导人强调，俄罗斯作好了击退全球非核打击的准备，国防部首次承认在叙利亚使用了“伊斯坎德尔”导弹，并宣布统一航天系统已经建成。
在国防部部委委员会扩大会议上，普京和国防部长绍伊古对外国伙伴和本国军工业界发表重要讲话。国家元首指出，国家武装计划的重点不是建造新舰艇和飞机，而是多功能、高效率、高精度的攻击型武器。过去，美国的“即时全球打击”计划被俄罗斯视为重大威胁，但根据国防部会议的说法，在现代化导弹袭击预警系统的帮助下，俄罗斯已经作好击退和反击超高音速导弹的准备。
普京在讲话中谈到了新国家武装计划的优先任务。他说，重点应放在为军队配备陆基、海基和空基高精度武器，无人攻击机，单兵作战装备和新型侦察、通信、电子战系统上。
军事专家弗拉季斯拉夫·舒雷金对《消息报》表示：“普京的话终结了近一年来关于新国家武装计划的无数争议。从制订计划开始，俄罗斯国防业界就分成两个阵营：一方主张尽可能多地拨款制造坦克、大炮、飞机、直升机等‘新平台’；另一方要求把这方面拨款减少到合理水平，把最多的资金用于制造可控弹药、巡航导弹、弹道导弹和高超音速导弹等高精度武器上。可以说，即使是老式飞机，在装备高精度弹药和导弹后也将获得强大能力。普京给国防业界近来趋于白热化的争论画上句号——他支持发展高精度武器。”
绍伊古在讲话中也主张发展高精度武器。国防部长指出，打击武装分子重要设施的正是高精度武器，如“口径”、X-101、“伊斯坎德尔”和X-55导弹。值得一提的是，他首次公开承认在叙利亚使用了“伊斯坎德尔”战役战术导弹系统。此前，国防部否认对“伊斯兰国”组织使用了这种武器。
以“平台”和“弹药”来区分现代化武器已经不新鲜了。独立军事专家安东·拉夫罗夫对《消息报》表示：“如果说以前平台和弹药密不可分，那么随着高精度武器的问世，二者的生产商之间已经出现激烈竞争。比如，国家既可以购买新战机，也可以购买高精度导弹而放弃新飞机和其他武器。建造平台然后提供售后和改造服务，对军工企业来说更有利。”
之前的国家武装计划侧重于制造平台。国防部将获得60架T-50歼击机、120架苏-35S歼击机、60架苏-30SM歼击机、37架米格-35歼击机、24架米格-29K/KUB舰载歼击机，以及约140架苏-34前线轰炸机。同时，对研制新型空袭武器的拨款则少得多。
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