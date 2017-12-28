两人一起长大变老 做60年老友才发现对方是亲兄弟

据香港东网报道，美国一对相识60年的至交好友，在各自通过DNA匹配寻找血亲后，竟于本年圣诞节前夕发现对方竟然是自己的亲兄弟。两人感叹世事难料，形容这是最佳的圣诞礼物及奇迹，打算一起旅行并享受退休生活。
罗宾逊（Alan Robinson）与麦克法兰（Walter Macfarlane）年龄相差15个月，两人于夏威夷出生长大，最初于6年级时相遇，并一起读书踢足球。
罗宾逊与麦克法兰除了有相同兴趣，更因家庭环境相似而成为挚友，前者是被领养的孩子，后者则不知道父亲是谁。
麦克法兰多年来一直通过互联网寻找亲人，但却毫无音讯，于是决定转向家庭DNA匹配网站求助，寻找所有与他DNA相近的人。
结果显示，麦克法兰与用户“Robi737”的DNA极为相似，这个用户的昵称让他马上想到了自己的老友罗宾逊：身为机师的罗宾逊为阿罗哈航空驾驶波音737客机，他的昵称则是“Robi”。
麦克法兰随即致电罗宾逊，两人在数通电话后终于发觉他们有同一位生母。
他们于上周六（23日）将发现告知所有亲友，目前仍然在为这个真相而震惊，罗宾逊说：“这事儿太不可思议了，我也不知道要甚么时候才能习惯这种感觉。”
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