男子盗窃彩票中千万不敢兑

近日据美国媒体报道，一位来自堪萨斯州的男子幸运的命中了150万美元的彩票大奖。然而几周的时间过去，大奖得主却迟迟不肯兑奖，这到底是为什么呢？
这位幸运的大奖得主名叫塔里克(Taric)，今年42岁，是堪萨斯州当地一家零售店的店员。出人意料的是，据当地媒体报道称，塔里克目前已被警方逮捕，因为他手中的大奖彩票竟是偷来的。
原来，塔里克一直没有固定工作，仅依靠打零工来维持日常生活。心想着一夜暴富的他把歪心思动在了零售店出售的刮刮卡彩票上。8月中旬的某晚，他潜入零售店偷走了价值1.8万美元(约合人民币11.8万元)的刮刮卡彩票，没想到却收获了共计约150万美元的奖金。
意外的收获大奖让塔里克犯了难，毕竟彩票不是正常购买所得。经过一夜的思考，他决定等风头过去在说，没想到第二天就被当地警方抓获，因为店里的摄像头已将他的作案过程拍的清清楚楚。
其实，这样的事件在中国也有发生，而其中比较有代表性的是发生在2011年的一桩案件。
早在2011年，河南彩民祝某因为屡买彩票不中竟然半夜盗窃了单位附近的一家彩票店。由于不会操作彩票机，他只能带走了柜台内散落的几张刮刮乐彩票，面值共计80元。然而意外的是，这几张彩票竟然刮出了共计34000元的奖金。
被公安机关抓获以后，祝某首先被治安拘留，随后便转为了刑事案件；原因是他偷来的彩票中奖34000元被计算在了涉案金额之内，最后法院判处祝某有期徒刑3年零8个月。
根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：不记名、不挂失的有价支付凭证、有价证券、有价票证，不论能否即时兑现，均按票面数额和案发时应得的享息、奖金或者奖品等可得收益一并计算。也就是说，如果祝某没有刮开彩票，那么他仅能以入室盗窃和80元的涉案金额被量刑，而一旦彩票被刮开，涉案金额就将变为80元和所得的中奖奖金。如此来看，祝某还是要庆幸他刮开的彩票没有命中超级大奖，否则下半生可能要在监狱中度过了。
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