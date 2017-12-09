明年新春逢周末 新加坡往返槟城怡保机票价飙涨

明年农历新年恰逢长周末，从新加坡到马来西亚各地的来回机票不是售罄，就是大涨价，往返槟城机票激增六倍，怡保来回机票甚至高达1240元（3745令吉），比平时高出近10倍。
明年农历新年在2月16日（初一）和17日（初二），恰好落在星期五和星期六，虽然还有两个多月，但新年期间从新加坡飞往马来西亚各地的飞机票价格已高涨，价格令人咋舌。
记者今早到多家廉价航空网站，以2月15日（除夕）和2月18日（初三）为搜索日期进行往返机票查询。
捷星航空（Jetstar）往返槟城的机票约770元（2325今吉），亚洲航空（AirAsia）则需660元（1993令吉）左右，比一般价格高出五六倍。
至于怡保，酷航（Scoot）来回机票高达1240元（3745令吉），比平时高出近10倍。
要返回吉隆坡的公众，廉价航空的来回机票价则介于四五百元，是平时的五倍左右。
此外，提供往返怡保和新加坡的飞萤航空，2月12至17日飞往怡保的航班及2月17至22日飞返新加坡的班机，都不再接受订票，相信已售罄。
酷航捷星：
目前没增航班
酷航和捷星航空受询时没有透露新年期间机票预订的情况。酷航发言人指出，公司会密切留意农历新年高峰期的需求，必要时会增加航班趟次，但目前为止没有相关计划。
来自槟城的叶绿青（35岁，投资员）由于工作时间不定，只能在10月买回乡的机票，但当时从新加坡往返槟城的机票已高达700元（2114令吉）。
“机票太贵，班机时间又不适合，我只好搭巴士到新山机场，搭马印航空（Malindo Air）到吉隆坡，再转机飞槟城，来回机票约300元（900令吉）。虽然得花上八个小时，但好过搭巴士在路上塞车。”
部份地点已售罄
赴马车票热卖
除夕前两天从新加坡出发到大马的车票也热卖，一些地点甚至在售票首日就售罄，多个地点的车票也所剩无几。
草原旅运公司顾问陈文发表示，小年夜和除夕车票已全数卖完，开往红土坎和实兆远的车票更是抢手，售票首天立刻卖完。
草原旅运平日每天约有40辆巴士开往怡保、槟城和太平等地。为了应付除夕回乡的大批人潮，公司把当天的快车数量增加近一倍达70辆，价格与去年同期持平，介于100多元至150元。
利南旅运也在新年期间把快车数量增加一倍，共有约25辆巴士前往怡保、槟城和吉隆坡。负责人黄素娇说，目前2月13与14日的车票已全数售罄，除夕仅剩早上前往怡保的车票，但也所剩无几。
虽然往返新马也能搭火车，但火车票30天前才能购票，公众认为没保障又麻烦，干脆不考虑搭火车。（星洲日报）
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