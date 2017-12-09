中日就避免海上冲突达共识 联络机制取得积极进展

日媒称，日本外务省6日宣布，中日海洋事务高级别磋商就“建立并启动运用海空联络机制取得了积极进展”，该机制将在两国防卫部门间设置，旨在避免围绕钓鱼岛等东海偶发性冲突。
据共同社12月6日报道，该磋商在上海举行，为期两天，中日的外交、防卫、海上保安部门等相关人士约80人参加，下轮磋商将于明年上半年在日本举行。
据中日关系消息人士称，磋商基本达成了共识，预计该机制最快在明年开始运用。此外，海洋磋商还围绕东海油气田共同开发，就加强沟通达成了一致。据分析，日方提出了重启共同开发所必需的条约缔结谈判等。
报道称，为增进互信，中国海警局和日本海上保安厅围绕合作方式交换了意见，中日还就重启“中日海运政策论坛”以及加强海洋垃圾对策合作达成了共识。
另据《日本经济新闻》12月7日报道，在中日海洋事务高级别磋商上，双方朝着启动旨在防范自卫队与中国军队偶发冲突的措施“取得了积极进展”。如果得以实现，这将成为中日关系改善的象征。
报道表示，该对策被称为海空联络机制，将事先规定好发生紧急状况时双方军舰和飞机无线电通信的频率等。此前日方主张“领海”不在该机制的适用范围内，中国表示反对，谈判陷入僵局。两国政府并未透露“进展”的具体内容，但双方就适用范围似乎确认“将朝着不划定‘领海’内外明确界限的方向进行协调”，两国人员分别带回本国讨论。
报道称，日方此前担忧，如果“领海”在海空联络机制的适用范围内，中国军舰会在钓鱼岛周边使用联络机制进入日本主张的“领海”。不过，按照国际上的海军行为准则，中国军舰现在也可采取同样的行动。比起执着于适用范围来，日本更倾向于在危机管理方面取得成果，促进中日关系的改善。
据透露，中方从今年夏季到秋季开始认真协调联络机制。日本防卫大臣小野寺五典6日在回答记者提问时，就海空联络机制表示：“将努力早一天签署协议，我不认为两国间存在很大分歧。”
此外据日本《朝日新闻》12月7日报道，旨在规避在钓鱼岛周边冲突的海空联络机制将要启动。安倍首相与习近平主席于11月举行会谈，就进一步推动两国关系改善达成一致，此后在安保领域出现了明显的积极动向。
报道称，日方认为，中共十九大后中方开始认真致力于改善中日关系，在11月举行的两国首脑会谈中，中方已明确表现出改善关系的意愿。由此，分析普遍认为，旨在解决两国遗留问题的磋商将取得进展。
报道还援引新华社6日的报道说，中日就建立并启动防务部门海空联络机制取得积极进展。
又据共同社12月6日报道，中日两国政府联系在钓鱼岛问题上的对立，就避免偶发性冲突的机制基本达成了共识，其背景原因在于若目前的紧张持续下去，冲突或具有现实性意味，双方对此都抱有危机感。而放任冲突风险存在，就无法应对朝鲜核与导弹问题这一新威胁，这种共识为双方相互靠拢提供了支持。
报道称，今年是中日邦交正常化45周年，明年还将迎来《中日和平友好条约》缔结40周年，以此为契机，改善中日关系的时机逐渐成熟。
报道表示，双方自2007年就同意设置海上联络机制达成一致以来，历经10年终于达成了基本共识，这可谓是双方致力于缓和紧张的成果。
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