俄明年组建太平洋空防集团军：防敌突然空袭

俄罗斯卫星通讯社12月18日报道称，据俄罗斯《消息报》12月18日援引俄国防部的消息报道称，2018年太平洋舰队将组建编有海军航空兵和防空兵的集团军，其参谋部将设在堪察加。
俄国防部对该报称：“新的集团军将于2018年组建。其编制内将含航空兵部队、防空导弹部队和无线电技术部队。未来该军团的任务辖区将从北千岛群岛延伸至北极弗兰格尔岛。”
报道说，空防集团军的任务是击退突然空袭并制止任何检验俄罗斯边界稳固性的企图。集团军将与太平洋舰队和整个东部军区的主力在统一指挥区内行动，进行统一指挥能够高效地监测其责任区内的威胁并予以有效对抗。
报道同时指出，随着太平洋空防集团军的组建，航空兵部队的结构也随之发生变化。混合航空兵团编制内在包括反潜和运输飞机、歼击机和导弹运载机航空兵大队的同时，还编有无人机分队。
此外，报道还称，预计在结构改革的第二阶段，太平洋舰队编制内还将出现一个空防集团军，其编有驻扎在滨海边疆区隶属于该集团军的部队，责任区将包括萨哈林、千岛群岛、日本海和鄂霍次克海。
据报道介绍，其他舰队也在进行同样的改革。例如，2015年12月组建了北方舰队第45空防集团军，目的是为加强对北极地区空域的监控。
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