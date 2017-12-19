港媒:“共享经济”遇瓶颈 年内19家企业阵亡

港媒称，回顾过去一年，“共享经济”在内地经历过山车式的大起大落，沦为创业阵亡的重灾区，至少有19家投身共享经济的企业宣告倒闭或终止服务。
据香港《经济日报》网站12月18日报道，根据国家信息中心分享经济研究中心与中国互联网协会分享经济工作委员会联合发布的《中国分享经济发展报告2017》显示，2016年内地共享经济市场交易额约为3.5万亿元，比2015年成长103%。
不过报道注意到，有媒体引述品途商业评论统计指出，分享经济历经一年多爆发式成长后，今年猛然剎车，沦为创业阵亡的重灾区。统计显示，2017年截至目前，共有19家投身共享经济的企业宣告倒闭或终止服务。其中包括7家共享单车企业、2家共享汽车企业、7家共享充电宝企业、1家共享租衣企业、1家共享雨伞企业和1家共享睡眠仓企业。
报道指出，从6月13日“悟空单车”打响共享单车倒闭的第一枪后，“阵亡潮”接踵而至，至今已有7家倒闭还积欠大笔押金。自2014年问世以来，共享单车盈利模式尚不明朗，经营现金流持续为负。
报道称，共享充电宝项目今年一度成为资本市场的“网红”。据IT桔子统计，2017年上半年，共享充电宝投资总额超过10亿元。然而截至11月，7家企业已走到项目清算阶段。
报道称，打出“减少私家车，有效治堵”的共享汽车，标榜“几块钱开豪车”，一度在网络火红，但很快荣景就没了。“友友用车”3月就因投资款项未如期到位而停止运营；10月23日下午，共享汽车EZZY也突然宣布解散、清算。
港媒援引内地媒体报道称，共享“e伞”于6月16日正式登陆桂林，首批投放量达到2万把。不过仅仅半个月，共享雨伞就陷入了无伞可借的尴尬。7月，因大量雨伞被破坏、私占，盈利模式不清晰，“e伞”一夜之间倒闭。
另据报道，11月底，有8000万融资在手的“多啦衣梦共享租衣”App显示无法正常营运，页面呈空白状态。面对退钱要求，多啦衣梦抛出一句话：“要钱没有，用衣服来抵。”
报道称，此外，北京、上海、成都等城市今年陆续出现“共享睡眠舱”服务，半小时6元，里面有恒温空调、小风扇、WiFi、插座等设备。然而，7月21日晚，北京警方表示，“享睡空间”在全市设立的16处场所已停止运营，并立即进行拆除和撤离工作。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost