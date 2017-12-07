不睡不吃无所害怕 美国计划打造“超人战斗机器”

据英国《每日快报》网站12月5日报道称，据一个新的纪录片披露，美国正在开发给士兵用的药物，能够把他们变成“超人战斗机器”。
美国科学频道定于5日播放的新纪录片，揭示了美国正在开发一种为美军士兵准备的药物，能够让他们“不需要吃东西”。
霍普·哈里森教授在纪录片中说：“我们知道美国政府正在开发药物，他们希望这些药物可以让美军士兵变成超人战斗机器，可以让他们不用怎么睡觉，不需要吃东西，不会感到害怕。”
就在提出对美国军队的新指控之前不久，2012年的调查性报道使得政府公布了众多此前解密的文件，披露出从1948年至1975年，在马里兰州切萨皮克湾地区的埃奇伍德兵工厂进行了许多试验。
据报道，这些试验都得到时任总统的支持。
哈里森称，试验伪装成名为“谵妄行动”的秘密计划，把致幻药物LSD、催泪瓦斯和神经性毒气用在美国士兵身上，探寻他们会有什么样的反应。
她补充说：“‘谵妄行动’是美国国防部实施的试验，在我们自己的士兵身上试验化学药剂看会发生什么。一切都秘密进行，因为他们当然知情，这些都是人体试验。他们使用多种药物，从LSD（半人工致幻剂）到催泪瓦斯到神经性毒气。”
在上述时间段内，据估计有7000名士兵参与试验，为了“在我们自己的士兵身上试验化学药剂看会发生什么”。
纪录片展示了令人震惊的视频片段，士兵抵挡不住试验的效果，大笑着服从命令。催泪瓦斯和神经性毒气试验导致一些士兵身上出现痛苦的症状，眼睛受刺激、呼吸困难以及“胸口火辣辣地疼”。
据称这些试验在1975年提出有关道德问题之后停止——但是美国政府可能不顾批评的声音，仍要开发强力的药物。
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