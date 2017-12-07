南极冰融快于预期引担忧

南极洲融化最快的冰川上两个多月前分离出来一座冰山。这座面积约为100平方英里(约合259平方千米)的冰山崩解为几个更小的冰山，而其模式是科学家未曾预料到的。
利用这座冰山的卫星图像制作的动画显示，这座大冰山在崩解成更小的冰山之前很可能曾被厚厚的海冰撞击。此前，科学家们曾预计这座冰山在破碎前可能会在海上漂移很远的距离。
9月，这座冰山从西南极洲的派恩艾兰冰川上分离出来，分离的方式与以前常见的不一样，科学家认为这种不同是过去几十年来冰层变薄的缘故。
英国南极考察处的海洋地球物理学家罗伯特•拉特上个季节曾与德国阿尔弗雷德•韦格纳研究所的科学家一起飞越这个冰川。他在一份声明中说：“我们在派恩艾兰冰川上看到的一切令人担忧。”
他说：“我们现在看到该冰架的分离方式发生了变化，过去68年来，我们看到导致单个大冰山分离的是一种前进和后退的方式，这使得冰崖基本还在同样的位置。”
派恩艾兰冰川是南极洲融化最快的冰川，南极洲每年损失450亿吨冰，其中四分之一的损失来自这里。其他几次冰山分离出现在2001年、2007年和2013 年。
拉特说：“每次分离都让冰崖基本上回到同样的位置，然后冰架再度漂浮到海上。但随着冰层变薄，很明显早晚有一天这种模式会发生变化，而这就是我们今天看到的。”
这种模式变化表明，冰架上的裂缝对于冰山如何分离产生了越来越大的影响。尽管这个冰架几十年来一直在变薄，但迄今为止冰崖并未出现系统性后退。
拉特在声明中解释说：“如果冰架继续变薄，而冰崖继续后退，那么(对派恩艾兰冰川的)支撑作用将消失，可能会导致该冰川进一步变薄和后退。”
这座冰川对海平面上升的影响比南极洲任何一座冰川都大，有人担心会出现“失控的后退”,也就是冰川的融化速度比预期更快，导致给海平面上升带来更大的影响。
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