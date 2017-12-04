美税改案“劫贫济富”冲击全球市场 联邦赤字将再增加

美媒称，参议院的共和党人刚刚通过了对美国税制的全面改革方案，这是自罗纳德·里根总统任期以来力度最大的一次变革。
据美国《华盛顿邮报》网站12月1日文章，不过，它还没有完全谈妥，参众两院草案之间的一些实质性分歧有待消除，然后才能由特朗普总统在终稿上签字使其成为法律。但毫无疑问，这是特朗普的一个重大胜利。
富人成大赢家
《华盛顿邮报》网站文章写道，以下是税改法案的主要赢家：
大公司 美国的最大企业将获得有史以来幅度最大的减税。参众两院的草案将最高企业税率从35%降至20%。虽然没有几家公司实际纳税35%（一般在25%左右），但大多数公司仍得到实惠。
股市投资者 道指本周首次突破24000点。由于投资者为减税愈发接近于成为现实而欢欣鼓舞，单单本周股市就上涨超过600点（接近3%）。如果特朗普能够签署这项法案，投资者可能会受益匪浅。许多企业打算从国外拿回现金，用那其中很大一部分钱以提高股息和回购股票（那会推高股票价格）的形式回馈投资者。总的来说，减税意味着企业获取更大的利润，而那又意味着投资者口袋里装入更多的钱。
中产阶层中的许多人（至少在一段时间内） 共和党人宣传称税改计划将提升中产阶层的薪水。据无党派机构参众两院税收联合委员会称，到2019年，80%收入在5万到7.5万美元之间的美国人的赋税将大幅减少（据税务政策中心称平均减少约850美元）。总的来说，约62%的美国人在2019年将少缴100美元以上税款。但对家庭的减税不是永久性的。参议院草案规定在2025年以后取消对个人的较低税率。
富人子女 共和党税改草案让家财万贯的父母更加容易将房产和钱款传给子女。按照现行法律，最多550万美元的遗产可免税。高于这个数字的部分要缴纳40%的“遗产税”（批评者称其为“死亡税”）。众议院草案彻底免除了遗产税。参议院草案允许有钱人把最多1100万美元免税遗赠给继承人。
穷人是大输家
文章还写道，以下是税改法案的主要输家：
参议院民主党人 民主党人强烈批评该议案是严重偏向富人和企业的“税改骗局”，但他们无法予以阻止。
关心债务的人 多年来，许多共和党人抱怨美国的负债越来越多，它在乔治·W·布什总统和贝拉克·奥巴马总统时期因战争、减税和大衰退而激增。债务总额现为20万亿美元。据参众两院税收联合委员会称，税改法案可能会使债务增加1万亿美元以上。
不再有医保的1300万美国人 参议院草案不仅仅是一项税改议案，它还包括废除要求所有美国人购买医疗保险、否则就要交罚款的个人强制参保规定。国会预算局表示，这个条款不在众议院草案内，因此也许到不了总统的办公桌上，但如果它最终到达总统的办公桌，那估计就会导致美国的医保费上涨，1300万美国人在今后十年里放弃参保。
穷人 参议院草案削弱了所有收入水平的税率，但有44%的美国人不缴纳任何联邦所得税，所以这项法案对他们毫无帮助。如果说穷人会受到什么影响，那就是他们也许会失去很多——有些人将再也交不起医保费，有些人可能会随着共和党人在未来几个月里谋求削减联邦预算而失去其他政府津贴。
美债务将上升
据美国《纽约时报》网站12月2日文章，2日凌晨，参议院在几乎一票也不能少的情况下通过了一项税改法案，证实了共和党领导人的首要目标是以牺牲其他所有人——包括最终为此埋单的子孙后代——为代价，来充实美国精英阶层的财富。批准企业和富人对公共钱包的掠夺，使得特朗普总统在未来几天内签署这一法案或将类似法案写入法律几乎成为板上钉钉的事情。
该法案预计将在今后十年使联邦赤字再增加逾1.4万亿美元，而这笔债务将在未来的增税和削减开支过程中由穷人和中产阶级支付给医疗保险、社会保障及其他政府项目。针对中产阶级的小幅减税待遇将在八年后消失。而多达1300万人将因为该法案对《平价医疗法》做出的重大修改而失去医疗保险。
然而，共和党人却设法向苹果、通用电气和高盛等企业提供了大幅的永久性减税待遇，从而将为这些企业节省数百亿美元。
共和党人给出了一个又一个幻想来支持他们有损预算的减税法案。例如，白宫曾说，将企业所得税率从35%降至20%将带来投资和工资的增长——这是大多数靠谱的经济学家所质疑的观点。专家们认为，所增加的这些好处几乎全都将落入高管和股东的腰包。
影响金融稳定
另据美国《华尔街日报》网站12月2日报道，共和党税改计划的一项规定是，美国公司将在海外持有的利润和现金汇回国内能享受一次性减税政策。这可能给各金融市场带来冲击，包括外汇、外汇储蓄工具和全球银行业美元资金。
报道称，如果美国公司突然将这数万亿美元利润汇回国内，可能意味着外汇市场将发生突变，目前用于存放这些钱的金融工具可能遭挤兑。
即便其中只有很小一部分目前存为欧元、日元、瑞士法郎和其他一些货币，其规模也已达数千亿美元，若兑换成美元，意味着这些货币将会暴跌。
参议院共和党人的税改计划提议对在海外持有的利润一次性征税14.5%，然后这些利润可被视为已汇回国内。众议院的议案提议征税14%。目前，公司将此类现金汇回美国将被课以35%美国公司税。
英国拉菲基资本公司研究和策略部门负责人斯蒂芬·英格兰德说，这是美国公司所能获得的最优惠条件。这意味着它们可能迅速采取行动，从而可能在短期内扭曲市场。
美国公司在海外的大量现金投资于离岸美元货币市场基金。随着美国公司将现金转移回美国——即便仅仅是转移至在岸货币市场基金，全球银行业此前拥有的一个可靠美元来源也将缩水。
加拿大道明证券公司策略师根纳季·戈德伯格说：“现金转移可能令海外美元筹资市场承受更大压力。”
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