根据将于下周公布的“名单”(La Liste)餐厅排行榜，日本和中国拥有的世界最佳餐厅数量超过了其他任何地方。
虽然这份由法国创设的榜单将连续第二年宣布居伊•萨瓦的位于巴黎河衅的旗舰餐厅为世界最佳餐厅——而且法式烹饪也主导了前100家餐厅榜单，但最重要的趋势是中国高档烹饪的上升。
为这份餐厅“终极指南”进行数据处理的约尔格•齐帕普里克说：“中国的不断崛起是主要故事。”
“名单”排行榜是3年前设立的，作为另一个由英国评选的“50家最佳餐厅”排行榜的“更为科学和可靠”的竞争对手。
曰本将以138家上榜餐厅在这份法国版1000家最佳餐厅榜单的国家列表中名列前茅，但中国将以123家上榜餐厅缩小差距——该榜单综合了旅游指南、报纸及包括猫途鹰在内的旅行网站上的消费者评论。
齐帕普里克对法新社说：“到自前为止，中国是最难获得相关数据的国家之一。”不过当地美食指南的大量增加已经改变了这一切。他补充说：“亚洲的餐厅数量比欧洲多得多，‘名单’榜单反映出这一点是现所当然的。”
其寿司以“不同凡响和定价合理”闻名的东京久兵卫餐厅排名第三，排在它前面一位的是由获得艾美奖的美国电视主厨埃里克•里佩尔经营的纽约海鲜餐厅“勒贝尔纳丹”。
曰本首都还有另外两家餐厅进入了前20名：Kyo Aji日本料理店和法国主厨在埃尔•罗比雄在一个改造过的法式庄园中开设的豪华餐厅。
在它们之后的便是排名最高的中国餐厅、北京安定门的“淮扬府”该餐馆的特色菜是毛主席喜欢的红烧肉。
尽管该榜单前几名的餐厅没有明显变化，但前10色的餐厅中有了3张新面孔，其中包括“法国洗衣房”(French Laudry)——这个位于加利福尼亚纳帕山谷的由酒吧改成的餐厅被《厨房机密》一书作者安东尼•布尔丹称为“世界上最好的餐厅，没有之一”。
“名单”世界1000家顶级餐厅排行榜是仿照世界网球排名和上海的世界大学排名的编制方法评定出来的。
尽管日本、中国、法国和美国因为上榜餐厅数量最多而位居第一梯队，但瑞士以800万人口和38家上榜餐厅成为人均上榜餐厅最多的国家。
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