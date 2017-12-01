对经济复苏抱有信心 韩国央行时隔6年首度加息

韩媒称，韩国银行（央行）11月30日召开金融货币委员会全体会议，决定将基准利率从1.25%上调至1.50%。这是韩国央行时隔6年零5个月再次上调基准利率。
据韩联社首尔11月30日报道，韩国央行行长李柱烈今年6月就已提出有必要调整货币政策方向。此次利率上调反映出各方对经济复苏势头强劲抱有信心。在出口增长的推动下，韩国经济复苏势头明显。第三季度国内生产总值增速经初步统计为1.4%，10月之后出口增势依旧稳健。有鉴于此，国际货币基金组织将韩国今年的经济预期增速上调至3.2%，将明年的经济预期增速调至3.0%。另外，受朝鲜风险和“萨德”矛盾影响的消费者信心有所改善，10月创下近7年来的新高。
报道称，在国内方面，低利率基调导致家庭负债规模不断扩大。在对外方面，若12月美国再次上调利率，则会给韩国金融市场带来影响。如果韩国的利率低于美国，恐会发生资本外流现象，因此韩国此次加息可防止该现象发生。
目前，韩国央行明年是否会继续上调利率备受关注。
报道称，金融市场预测，明年可能还有一两次上调基准利率的可能性。但有人担忧利率上升过快会导致韩国产业竞争力下降并冲击内需市场。
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