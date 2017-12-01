特朗普对华贸易战略思路混乱

美国《福布斯》双周刊网站11月29日发表题为《特朗普政府的中国贸易混乱》的文章称，美国总统特朗普毫不掩饰他对美中贸易关系的看重，但今年11月总统的亚洲之行却充分体现了特朗普政府在这个问题上的混乱思路。
文章称，任何人想要制定一个战略，一个基本的要素是知道你想要实现什么目标。文章认为特朗普政府在对华问题上的目标可能包括：达成商业协议、解决贸易逆差问题、用关税来阻止中国商品涌入、促使中国改善行为等。
文章称，这些目标往往相互冲突，特朗普政府官员似乎对他们所追求的目标感到困惑。在总统访问中国期间，头条新闻说的是美中双方达成了价值2500亿美元的交易。这似乎说明政府追求的是“商业交易”目标。这种对商业交易的关注似乎表明政府不再强调新的行为准则，而把投资交易作为一揽子计划中的最大项目，这意味着这个计划不太可能大幅减少美国的贸易逆差。
文章称，人们无法推断出政府的优先考虑事项是什么。在特朗普总统展示了自己的访华成果清单之后，美国国务卿雷克斯·蒂勒森几乎立即就说：“迄今为止我们看到的东西还相当少。”
文章称，另一方面，特朗普访问后的媒体报道似乎着重强调政府决心改变中国的行为，确保公平和互惠的市场准入。这似乎标志着政府追求的目标转向了“行为”。
文章认为，这里也存在很多矛盾。如果政府希望中国改善行为，那么它就需要弄清楚究竟哪种行为可以被称为是改善。可事实恰恰相反，特朗普政府拒绝接受中方提出的更公平对待外国金融企业的提议。虽然特朗普政府谈到它对贸易执法的热忱，但它似乎对实行新的关税措施更感兴趣。
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