日本天皇将于2019年4月30日退位 新天皇隔日即位

台媒称，日本政府12月1日上午9时45分举行皇室会议，经过1个多小时的讨论，决定日本明仁天皇的退位时间为2019年4月30日，皇太子德仁将于隔日5月1日即位。
据台湾联合新闻网12月1日报道，皇室会议是基于皇室典范规定而设置，用于审议皇位继承顺位的变更及皇族身份的脱离等有关皇室重要事项。皇室会议由担任议长的首相召集，成员包括参众两院议长和副议长、最高法院院长、皇族代表2人、宫内厅长官等共10人组成。皇族代表12月1日由常陆宫正仁亲王与王妃华子代表参加，常陆宫正仁亲王是明仁天皇的弟弟。内阁官房长官菅义伟因须对外说明，12月1日也列席在侧。会议在9时45分举行，11时左右结束。
报道称，也由于天皇退位事关重大，皇室会议定案后，将先在5日内阁会议提出报告、8日内阁会议才会正式通过退位日，“二阶段”处理十分罕见。日本政府预计明年初将设置专门委员会，负责天皇退位及皇太子即位的仪式，由内阁官房长官菅义伟担任负责人。新天皇的年号最快可望在明年夏天提前发表。
报道称，日本明仁天皇将在本月渡过84岁生日，他曾动过心脏手术和治疗前列腺癌，在2016年8月发表电视谈话，以他的年纪和难以善尽职责为理由，提出生前退位的愿望。上一次天皇生前退位发生在1817年光格天皇时期，这是相隔200年再度出现有天皇生前退位。
今年6月天皇退位特别法公布后，日本政府已着手开始研议天皇退位时间与新天皇的年号等，天皇退位时间须综合考量皇室例行祭典仪式等活动、政治日程，同时也须考量对国民生活的影响。
报道称，这一次将召开的皇室会议，是战后新皇室典范制定以来的第8次，扣除讨论男性皇族婚事，这次是继1947年决定旧宫家的皇籍脱离后、70年来的第2次。
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