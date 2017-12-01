低空无人机杀手！英媒称中国车载激光武器能烧穿金属板

英国《简氏防务周刊》网站11月29日发表题为《中国测试新的激光反无人机系统》的报道称，中国国防部11月28日公布的图像显示，在北京进行了疑似新型反无人机系统的测试。
卡车装载的反无人机系统——国防部称其为近距净空防御系统——似乎装载在至少两辆车上：一辆车上装有侦察和干扰设备，另一辆车上装载着激光武器。
侦察和干扰设备车上配备有雷达、电子干扰系统和一个小型光电转塔，所有这些都装在车顶上。
激光发射器、追踪系统（光电和热能）和一个激光测距器装在一个稳定的可升降且可转动的平台上，该平台装在另一辆车的顶部。
报道猜测称，除了侦察、追踪和反无人机装备外，这些车辆很可能载有发电系统，以及控制台和通信系统。
测试的图像显示，一架小型无人机携带的薄金属板由于激光照射形成了一个大洞。另外一张图片显示的似乎是另外一架小型无人机，其机身上有个乌黑的小洞，可能是反无人机系统上的激光武器照射造成的。
国防部称：“这一防御系统——是当前我国军民融合领域的代表性科技成果——可有效防止和控制未注册无人机的非法飞行等问题。”
据中国媒体报道，不到10秒内，反无人机系统就能发现一公里外的“敌方无人机”，并发射激光。未经证实的报道称，该系统可有效针对600米以下低空飞行的无人机。
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