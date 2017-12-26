日学者认为：日政党重组将决定“修宪”前景

日本《世界》月刊12月号文章发表日本北海道大学法学研究系教授吉田彻的文章《 “后55年体制时代”的终结》称，在平成年号即将落幕时刻，安倍晋三首相突然没来由地宣布解散众议院重新选举。这似乎意味着后冷战时期、即“后55年体制”这一长达四分之一个世纪的时代开始落幕。（55年体制指的是日本政坛自1955年至1993年之间的政治体制，即政党格局长期维持执政党自由民主党与在野党日本社会党的两党政治格局。该体制伴随冷战结束、日本多元民主进一步发展而走向终结——本网注）
文章称，让现在的“安倍一强政治”成为可能的，是“后55年体制”时期内着手实施的政治与行政制度改革。在以小选举区制度为中心的选举制度下，选举区的当选者只限1名，党内的多元性降低，阻止了出现强有力的竞争对手。拥有候选人提名权的总裁的影响力因此就非常大。此外，由于在野党的分裂与低投票率，竟然形成了实际只反映25%选举结果的自民党多数席位。安倍首相算准时机，解散众议院重新选举。所以，这次的众议院选举尽管出现了战后第二低的投票率（53.7%），但自民党仍然凭借48%的得票率获得了75%的议席。
另外，安倍经济学、批准跨太平洋伙伴关系协定（TPP）以及集体自卫权等政权的方针，都是由内阁官房策划和拟定，然后分配给相关部门来实施。这样一来，来自各省厅的阻力被控制在最小限度。
文章称，日本战后政治的一个特征是，自成立之日起，修改宪法这个难题一直是朝野政党对立的中心。
不过，通过“后55年体制”时期的修宪讨论，修宪本身不再是政治禁区。自民党和公明党已经获得发起修宪议案所需要的参众两院三分之二以上议席，而且包括对统治机构改革态度积极的“希望之党”、主张强化宪法的权力制约性的立宪民主党等在内，现有的政党势力中，修宪势力已经形成明显多数派。不同意修宪本身的只剩下共产党和社民党。的确，各政党的修宪诉求和时间轴有很大不同。但2017年的众议院选举中，修宪本身不再是政治禁区。
文章称，因此，修宪的可实现性和方向性，更多取决于在野党阵营如何重组。在“后55年体制”内，在野党势力出现了两极分化。
文章称，一个是重视再分配的“社会民主主义一极”，以2009年政权更迭前后的民主党和这次的“立宪民主党”，以及一直以来的社民党、共产党等为代表。另一个是侧重制度性改革的“新自由主义一极”，以2005年之前的民主党、自由党或者“大家党”、“日本维新会”、“希望之党”等为代表。
文章称，问题是，在需要在野党并肩作战的背景下，如果以小选举区制度为前提，离不开两个极的集中和合作关系。
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