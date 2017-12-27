研究报告：印度将在明年年超越英法成为全球第五大经济体

谘询机构经济及企业研究中心(Cebr)在其2018年全球经济排行榜中勾勒出对全球经济的乐观展望，受惠于能源及技术价格便宜。
研究报告指出，印度明年势将超越英国和法国，成为以美元计的全球第五大经济体。到2027年，它将会上升到第三位，领先于德国。
“尽管遭遇暂时性的挫折...但印度经济仍追上了法国和英国，而且在2018年将挤下英法晋升全球以美元计的第五大经济体，”Cebr副主席Douglas McWilliams说。
McWilliams说，印度的增长力道受到其限制大额钞票发行及实施新消费税的掣肘。这个看法与路透调查的分析师一致。
Cebr表示，到2032年，中国可能取代美国成为全球第一大经济体。“因为特朗普总统对贸易的影响不像原来预期的那么严重，美国维持全球最大经济体桂冠的时间将比去年报告预期的长一年，”报告指出。
Cebr指出，虽然未来几年英国排名料将比法国靠后，但预计退欧对英国经济的影响低于预期，使得英国在2020年能再次超越法国。
在2032年，四个最大的经济体中有三个将是亚洲国家——中国、印度和日本。根据CEBR的数据，印度的进步不会止步于此，它认为印度将在本世纪下半叶占据世界第一的位置。
Cebr指出，虽然未来几年英国排名料将比法国靠后，但预计退欧对英国经济的影响低于预期，使得英国在2020年能再次超越法国。
同样到2032年，韩国和印度尼西亚也将进入前十，取代了七国集团中意大利和加拿大的位置。
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