新加坡建屋局请“电子帮手” 揪出紧跟前车逃避停车费者

从明年起，通过紧跟前车避开停车费的违例司机将不得不面对新的驾车紧跟检测系统（Tailgating Detection System，简称TDS）。
这个今年5月起由建屋发展局推行的系统，将被安装到指定的公共停车场。它不仅可以检测驾车紧跟，还可以检测避开电子停车系统闸门的驾车者。
迄今为止的6个月里，新系统一共在两个停车场检测出130个紧跟前车或绕开收费闸门的车辆。
这两个实施电子收费的停车场分别位于 圣乔治路以及隆邦路（Lompang Road）。
“因为目击到更多起紧跟前车事件，建屋局决定在电子收费系统停车场安装驾车紧跟监测系统。”当局在星期三（12月27日）发布文告说。
这个系统依靠的是探测器和摄像机。
探测器在车辆靠近停车场闸门时测量两车间距，而摄像机立刻把画面记录下来 – 包括车辆细节信息，事件发生的日期和时间 – 一旦被发现紧跟前车。
有了这个系统，工作人员再也不用花费好几个小时浏览CCTV录像和检车每个车辆的收费记录了。
自2016年7月至今，建屋局共发出超过6000张停车罚单给那些驾车紧跟或避开电子停车系统闸门的驾车者。其中，七名惯犯被送到法庭受审。
此类逃费的罚款金额分别为：摩托车25元，汽车50元，重型车辆80元。
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