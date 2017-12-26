中国媒体和人民，纷纷纪念毛泽东诞辰日

综合讯，今天是新中国开国领袖毛泽东124年诞辰日。中国媒体和人民，纷纷纪念这个被称为“中国的圣诞节”的日子。
毛泽东当年以一介书生，参与中国社会大变局。他不仅是中国共产党一大出席者，同时也是中国国民党的首任宣传部长。
国共决裂后，作为文人的毛泽东悟出了一个道理，就是“枪杆子里面出政权”，走上了武装斗争的道路，最后率领中共将蒋介石军队赶到了台湾。
建国后，毛泽东又领导国家进行工业化建设，把一穷二白的中国，在他离世前初步建成了独立完整工业体系，为后来中国经济腾飞打下了坚实基础。
毛泽东也在生前探索执政党如何遏制党内腐败的理论体系，提出了“资产阶级就在党内”的著名论断，这个论断在他去世40年后，依然闪耀着真理的光辉。
正是因为如此，中国人民迄今自发地怀念毛泽东。
今天，中国一些媒体显然在没有组织的情况下，发声纪念毛泽东。
《环球时报》在其微博账号“环球网”发帖写道：在那段风雨如晦的年代，他追求马克思主义真理，以巨大政治智慧和卓越军事才能，带领中国人民抗击侵略，冲破黑暗建立新中国！他创造出毛泽东思想，成为指导实践的宝贵精神财富。124年前的今天，1893年12月26日，中华人民共和国的缔造者毛泽东诞辰。纪念，缅怀！
新华社的微博账号“新华视点”则在今天贴出9首毛泽东诗词，并写道：“【万水千山皆是诗——重温毛泽东经典诗词，缅怀伟人！】今天，是毛泽东同志诞辰124周年纪念日。他一生热爱诗词，写下了不少国人耳熟能详的名篇。让我们一起重温经典，缅怀伟人。 ”
“新华视点”也在微博发出一则“历史上的今天”的微博：“1893年12月26日，毛泽东诞生。毛泽东在青年时期就立下拯救民族于危难的远大志向。他为中国新民主主义革命的胜利、社会主义革命的成功、社会主义建设的全面展开，为实现中华民族独立和振兴、中国人民解放和幸福，作出了彪炳史册的贡献。 ”
中共杂志《求是》、《央视新闻》、民间色彩较浓的《观察者网》、《军报记者》，都纷纷在微博上纪念毛泽东诞辰。
毛泽东的家乡韶山冲，和往年一样，天没亮就聚集着大批民众。今年有微博账号还直播了韶山冲的纪念活动。
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