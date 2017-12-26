老兵再战三十年！ 美空军计划更换B-52发动机

据美国《防务新闻》周刊网站12月23日报道称，美国空军拟订了三份更换B-52战略轰炸机发动机的方案，这一重要举措旨在帮助这种资历最老的轰炸机一直服役到本世纪中叶。
近20年来，美国空军一直在研究是否应该更换B-52使用的普惠TF33-PW-103型发动机。自上世纪60年代以来，每架B-52轰炸机都依靠八台TF33发动机的力量飞上蓝天。
眼下留给美国空军进行决策的时间已经不多了。记者在本月12日的行业开放日活动上了解到，由于使用年限太长、性能过时、零部件资源枯竭等原因，现在的发动机最早到2030年就需要淘汰。
美国空军似乎已经确定了对新发动机的大致需求。
首先，空军希望使用全新发动机而非升级旧有系统，要求维持目前一架B-52轰炸机使用八台发动机的架构，否决了某些厂商提出的四引擎方案。虽然空军认为有必要改变部分结构的设计，但新发动机必须能够融入旧飞机，不需要大幅改动B-52的机翼。
此外，美国空军希望提高新发动机的可靠性，燃油效率应当比TF33高20%以上，同时保持现有的起飞能力和作战升限。空军还有意采纳新的动力架构，从而带动更多发电机，同时采用新的数字发动机控制线路。
虽然美国空军尚未决定是否推进到立项阶段，但已经在2018年预算中争取到启动资金，并进行了市场调查，以作为最终采购方案的参考。
美国空军考虑通过三种方式采购新发动机。第一种方式是联系发动机融合厂商，然后由该厂商挑选发动机。第二种方式是同时与发动机融合厂商和发动机制造商签订合同。
根据初步计划，美国空军在选定发动机制造商和融合厂商后，将最早从2022财年开始为两架B-52测试机安装新发动机。然后，空军从2026到2034财年将采购74套新发动机组，届时全部76架B-52轰炸机都将配备新型发动机。
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