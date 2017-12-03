新闻分析：美国大规模减税法案的“回流效应”

美国众议院日前通过30年来最大规模减税议案，众议院议长保罗·瑞安称之为“里程碑似的一大步”。目前，参议院的版本仍在激烈讨论中。
法案最终能否获得通过?通过后对美国经济以及他国投资产生何种影响?会给中国市场带来什么挑战?
参众两院公布的减税计划，虽在税率结构等细节上有所不同，但两个版本总体相似，在简化税收、降低企业所得税等概念上有很多共同点。
美国联邦最高法院出庭律师张军接受新华社记者采访时认为，减税议案最终通过可能性非常大，将成为美国总统特朗普就任以来第一个重大国会法案。
特朗普已为该减税计划设定了“感恩节前”国会通过、“圣诞节前”签署成法律的时间表。美国财政部长努姆钦也说，预计法案将于圣诞节前递交总统签字。然而不可否认，减税法案在参议院通过仍会有一定难度。
目前，共和党在参议院仅以52席对48席的微弱优势领先民主党，这意味着只要有3位共和党参议员反对，法案就将折戟。目前形势看，共和党内部虽有少数明确反对的声音，但是民主党也并非铁板一块，双方仍有讨价还价的空间。
张军分析说，双方可能通过比如微调法案等方式得出一个妥协版本，最终促成议案在参议院通过。两院通过后，接下来参众两院将成立工作委员会，协调两院减税版本。一旦进入协调程序，那么议案最终成功的可能性很大，推进速度也会加快。
明年美国将举行中期选举，而减税法案将成为一个重要抓手，尤其是众议院435名议员都将通过中期选举重新竞选席位。如果法案得以通过，将为共和党和特朗普大大加分;反之，共和党参众两院有可能失去更多席位。
张军认为，如果减税法案通过，将产生至少三大“回流效应”。
首先是吸引美国企业尤其是美国制造业回流。美国很多大公司在海外大量设厂，鉴于美国高达35%的联邦税率，这些大公司通常不会汇回其海外利润，一些大公司还通过与海外小公司合并后搬迁总部的方式享受相对低税收待遇。
税改之后，美国将从属人原则改为属地原则。比如，某企业如在当地国完税，即使没有达到美国国内税收标准，美国政府也承认企业完税。由此美国将可能解决大企业外流的问题，从而促进国内投资。
《华尔街日报》社论说，参众两院的议案将阻止企业玩“税收游戏”，以防止企业避税，阻止企业税务反转，并使美国跨国公司税收趋于平稳。
其二，减税法案可能扭转美国多年知识产权外流现象。减税法案在知识产权方面有比较优惠的安排，加之创新环境比较完善，法案通过后，美国很多大公司可能更倾向于在本国申请知识产权。
其三，当减税法案同移民改革相结合，美国可能吸引本国乃至其他国家高科技人才流向美国。张军说，特朗普政府目前推出移民“积分制”，其中教育水平和科技素质分值较大。虽然特朗普政府综合移民改革推进困难，但足以推动单项政策的改革。
减税计划还有望刺激经济增长并带来资本回流。张军认为，减税可能刺激经济增长，做大经济蛋糕并进一步增加就业率。《华尔街日报》报道，“这还将能改善美国在吸引全球流动资本上竞争力减弱的境况”。
有分析指出，作为世界第一大经济体，美国减税政策势必会产生外溢效应，可能在世界范围内掀起一轮减税潮。如今，英法等欧洲国家都在逐步推进减税方案。
张军认为，减税法案可能挤压中国在生产资料、人力等方面的成本优势，减税法案可能带来的美国大企业、知识产权回流，也会影响到高科技人才流动，因而中国需要未雨绸缪，争取主动，包括在人才引进和法律保障等方面都要有通盘考虑。(新华社记者柳丝)
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