俄军机获埃及领空机场使用权

该协议草案是在俄罗斯总理梅德韦杰夫28曰签署的法令中启动的，法令要求俄罗斯国防部与埃及官员举行谈判，并在双方达成协议后签署文件。
俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古29曰访问了开罗，与埃及政治和军事领导层举行了会谈。该法令称，俄罗斯已经与埃及方面“初步通过”该草案，并得到了梅德韦杰夫的批准。
俄罗斯于2015年9月发动了支援叙利亚总统巴沙尔的军事行动，有迹象显示，俄罗斯热衷于进一步扩大其在中东地区的军事存在。
美国官员今年3月称，俄罗斯在埃及靠近利比亚边界的地方部署了特种部队，莫斯科对此予以否认。
俄罗斯已经与利比亚有权势的军事指挥官哈利法•哈夫塔尔建立了紧密的关系，俄罗斯国防部长绍伊古今年在地中海的俄航母上与哈夫塔尔进行了视频连线会谈，哈夫塔尔还访问了莫斯科。
根据两国间的协议草案，俄罗斯和埃及的军用飞机只要提前5日通报对方，就可以使用对方的领空和机场。协议有效期预计为5年，并且可以延长。
据俄罗斯新闻媒体报道，俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉•帕特鲁舍夫30日表示，俄罗斯已准备从叙利亚撤出其军队。
准备工作正在进行之中。”俄罗斯新闻社援引帕特鲁舍夫的话说。
俄罗斯武装力量总参谋长上周称，俄罗斯驻叙利亚的军队规模很可能会大大缩减，撤军可能在今年年底前开始。
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