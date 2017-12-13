欧盟在非洲影响力趋弱 或将被中国赶超

德国《青年世界报》12月2日刊发题为《欧盟不想在争夺非洲影响力方面输给中国》的文章称，在过去几年里，欧盟在非洲已经在很多层面处于守势，在某些领域明显失去了影响力。
文章称，唐纳德·图斯克所有的毛孔都露出自豪。这位欧洲理事会主席在第五届欧盟-非盟峰会的闭幕词中强调，欧盟是非洲“最大的伙伴和最密切的邻居”；欧盟是非洲“最大的投资者、最大的贸易伙伴”；欧盟为非洲提供了“最多的发展和人道援助”；欧盟为非洲的“和平与安全作出了最大的贡献”。然而，图斯克说，欧盟对已经取得的成绩仍不满意。
文章称，豪言壮语并非总是在势头正盛的时候讲出来的，而是更多地被用来掩盖弱点。图斯克在阿比让峰会后的自夸也是如此。毕竟在过去几年里，欧盟在非洲已经在更多层面处于守势。首先在经济层面，虽然欧盟对非洲而言仍是影响力最大的外部经济体，但欧盟在某些领域已相当勉强，明显失去了影响力。原因在于，中国正在非洲崛起。
文章称，以贸易为例。早在1995年，非洲国家从欧洲旧殖民宗主国的进口份额达到40%，后者在非洲大陆成功保住了殖民时代之后的独特地位。2015年，这一份额已经萎缩到24%。相比之下，1995年中国在非洲的经济份额微乎其微，而到2015年，中国商品已占非洲进口总量的21%。中国正在迅速扩大战果。如果欧盟不能成功扭转被动局面，那么欧盟整体上很快将落后于中国，而个别欧盟国家早就落后了。
文章称，欧盟陷入守势的第二个层面是移民。从欧盟建制派的角度出发，如果非洲移民涌入的趋势得不到控制，至少将威胁到西欧的繁荣，即使在不怎么富裕的欧盟国家，许多人也注意到了非洲广大地区的赤贫。形势将越来越糟。非洲不仅贫穷，人口还在不断增长。现在非洲大陆的人口已经超过12亿，到2050年，非洲人口数量可能会翻一番。然而，这意味着，如果富裕的西方不停止对非洲剥削，那么把出走欧洲视为唯一机会的移民数量将继续增长。
文章称，欧盟建制派们很清楚：如果人们只想保住自己的富裕，并继续剥削的话，那就必须加高篱笆。然而，也必须从锅炉里释放出一些压力，这样才能确保锅炉不爆炸。迄今为止的模式，即以所谓的发展援助对不平等现象进行小修小补，已经不够了。德国联邦政府试图一石二鸟，并且已经在二十国集团的框架内争取到了投资计划，帮助德国公司扩张，并至少整合部分非洲精英。
文章称，欧盟正在迎头赶上，在阿比让峰会上宣布了一项耗资41亿欧元的对外投资计划，旨在降低非洲的投资风险，有望带动总额为440亿欧元的私人对非投资。除此之外，欧盟还将进一步扩大对非洲学生的奖学金计划，以加强对非洲精英人士的影响，因为近来中国也利用自己的奖学金计划，在培养非洲的青年学术人才方面取得了越来越大的成功。
文章称，阿比让的欧盟-非盟峰会没有达成更多的成果。在世界的其他地方，“大交易”仍在进行，在东亚或东南亚，在北美，特别是在中东。那些地方才是欧盟关注的焦点。欧盟的财力能否支撑欧盟在非洲与中国长期竞争令人怀疑，也许欧盟实际上已经超负荷。
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