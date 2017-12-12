特朗普下令送宇航员重返月球：这次不会只插旗子 留脚印

境外媒体称，美国总统特朗普11日指示国家航空暨太空总署（NASA），继1972年之后再度把美国人送上月球。他说此举有助于为未来的火星之旅做准备。
台湾“中央社”12月12日援引法新社报道称，特朗普在白宫签署新太空政令的仪式中说：“这次我们不会只是插旗子、留下脚印而已。”
“我们将为前往火星的最终任务，以及也许有朝一日前往许多更远世界奠定基础。”
特朗普表示，这项新政令“将把太空计划重新聚焦于人的探勘与发现”、“标志着1972年以来，首度送美国航天员重返月球的重要一步”。
报道称，这项新的月球任务也将包括“长期探勘和利用”其表面。
特朗普说：“我们梦想远大。”
另据新加坡《联合早报》12月12日报道，美国总统特朗普签署太空政策指令，宣布美国宇航员将重返月球，并最终前往火星。
白宫新闻局副局长吉德利11日在一份声明中说，“总统听取了国家空间理事会的建议，他将改变美国的载人航天政策，帮助美国成为航天事业的动力，从宇宙中汲取新知识，激发令人难以置信的技术。”。
报道称，特朗普明确表示，他希望美国能够大举展开太空探索。今年6月，特朗普在前宇航员和月球漫步者奥尔德林在场的情况下，签署了重新设立国家空间理事会的行政命令，并任命副总统彭斯为理事会负责人。
报道称，彭斯在10月份的首次会议上表示，该计划的目标是恢复美国在载人太空探索方面的领导地位。
报道称，11日是美国宇航员1972年12月11日最后一次登月45周年，所以特朗普选择当天签署最新指令。
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