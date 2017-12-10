比特币期货亮相引发强烈争议 有人兴奋有人紧张

外媒称，美国首个比特币期货市场10日启动，当天期货价格大涨，并且推出这一期货的交易所网站由于巨大访问量而出现故障。
交易首日大涨
据美国《华尔街日报》网站12月11日报道，这个定于明年1月份到期的比特币期货合约于美国东部时间下午6点开始交易，交易价格为15000美元，前六分钟价格即大幅升至16660美元，涨幅达11%。之后价格回落，然后再反弹，最新报价16900美元。
交易所运营商芝加哥期权交易所全球市场公司的一名发言人称，美国东部时间下午8：31该所由于价格波动性较大暂停交易两分钟。芝加哥期权交易所可以在价格波动幅度达到10%时进行此类暂停交易操作。
美国“比特币柜台”网站的数据显示，该期货较比特币现货价格存在溢价，东部时间下午8：45前后比特币现货价格报15937.05美元。存在溢价表明，期货交易员认为到该合约1月17日到期时比特币价格将较当前水平上涨。
不过交易并不活跃，前三小时仅成交约1000张合约。
芝加哥期权交易所的发言人称，尽管网站出现故障，但其交易系统运行正常。
各方反应不一
据法新社纽约12月10日报道，比特币10日在一家大交易所初次亮相。这是这种数字货币的一个里程碑，让一些投资者兴奋，但让另一些人紧张。
“数据跋涉”研究公司的尼克·科拉斯说：“这给了比特币合法性，承认它是一种可以交易的资产。”
为推出比特币期货喝彩的人包括被称为首批比特币亿万富翁的温克尔沃斯兄弟。批评者包括金融评论家吉姆·克拉默。他警告，一旦新交易场所向“空头”开启大门，价格可能下跌。
对比特币期货将在主流交易所上市的预期促使这种数字货币最近数周价格暴涨。2017年年初，比特币交易价约为1000美元，上月首次超过1万美元，并于本月7日暴涨至16777美元高位。
与将这种数字货币与毒品交易和其他非法活动相提并论的日子相比，主流交易所接受比特币期货标志着一个巨变。比特币期货是一种衍生品合约，允许基于比特币的波动性进行交易，无需拥有这种货币本身。
芝加哥期权交易所称，已采取预防措施应对剧烈波动。例如，如果比特币价格涨跌幅度达到10%，将暂停交易两分钟。
然而，市场内外众多重要人物对没有中央银行支持、没有合法汇率的比特币持谨慎态度。
会员包括世界上一些大型金融衍生品经纪公司的期货行业协会致信批准比特币期货交易的商品期货交易委员会，批评其在没有适当权衡风险的情况下匆忙批准合约。
前景难以预料
据美国《华尔街日报》网站12月10日报道，比特币推出期货的消息让这种数字货币的拥趸欢欣鼓舞。但是批评人士说，这个新市场可能出现黑客入侵、技术故障或操纵阴谋。
批评人士说，这种做法的风险之一是，比特币的基础市场仍基本上处于缺乏监管的状态，而且过去的运作存在很多问题。戈克斯山公司曾是全球最大的比特币交易商，但在丢掉了价值超过4.7亿美元的比特币后，该公司在2014年倒闭。其他比特币交易商也面临着洗钱的刑事指控。
休斯敦大学金融学教授克雷格·皮龙上周发表博文称：“比特币现金交易市场尚不成熟，而且很难称得上稳健。”
比特币市场不稳固的根基给这个已经因急涨急跌而闻名的市场增加了不确定性。据美国“比特币柜台”网站说，近几周，比特币交易一直受到技术故障和剧烈震荡的困扰，尽管这种虚拟货币的价格创下了历史新高。
一些批评人士警告说，不择手段的比特币交易商可能会操控基础市场上的价格，从而在期货市场上获利。
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