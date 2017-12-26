英媒：中国没有忘记鸦片战争 始终不渝追求复兴

英国《经济学人》周刊网站12月19日刊载题为《鸦片战争仍影响着中国对西方的看法》的文章称，中国并没有忘记鸦片战争，对这场战争的记忆，仍在很大程度上影响着中国人。
文章称，在英国看来，与20世纪的那些战争相比，这两场战争是微不足道的。但中国并没有忘记鸦片战争。它们是屈辱的象征，揭露了当时所谓最强大王朝的空洞无力。中国人把复兴作为始终不渝的追求。就连中国的小学生都知道，现在为富强而奋斗，是为了一雪鸦片战争及随后历史所带来的耻辱。对这场战争的记忆，仍在很大程度上影响着中国人。
文章称，在北京北部，有一座曾与法国的凡尔赛宫齐名的园林：圆明园。那里百花齐放、绿柳成荫、曲径通幽，其面积是当时英国水晶宫的4倍多。在这里，可以更生动地看到鸦片战争的印迹。一位导游对一群戴着红帽子的中国游客说：“永远不能忘记民族的耻辱。”在他们附近，是几根残存的柱子和一堆乱石，这里原是由意大利传教士郎世宁设计的一座西洋楼。这座建筑是组成这座皇家园林的众多亭台楼阁之一。在第二次鸦片战争期间，英法联军在这里大肆抢掠，并将它付之一炬。
文章称，火烧圆明园是过去200年里最恶劣的文化毁灭行为之一。1997年，圆明园被确定为中国第一批“爱国主义教育基地”。中国官员希望人们了解帝国主义侵略者曾带给中国的苦难。在圆明园，新党员在遗址前宣誓。附近学校的学生在这里举行成人礼：他们穿上自己最好的衣服，在残垣断壁前放飞和平鸽，并唱响爱国歌曲。
文章称，随着国力日益强大，中国更加重视历史。中国希望要回被英国和法国掠夺的战利品。这些战利品数量众多。1865年，一名法国军官将他获得的大量中国珍宝在英国水晶宫展出数周。目前还有很多文物被西方人士收藏。2013年，一名法国艺术收藏家将两件1860年从圆明园被掠走的著名铜像归还中国。中国的买家还买回了一些文物，将它们带回国。
文章称，对中国国家领导人来说，两次鸦片战争战败是落后就要挨打的证明。习近平在2012年上任后不久就与其他中央政治局常委一同到国家博物馆参观《复兴之路》展览。这次展览回顾了从第一次鸦片战争爆发到中国在共产党领导下崛起的历史。这传递出一个明确的信号：不要再来欺负我们。
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