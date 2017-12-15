报告显示欧盟煤电行业亏损严重 54%燃煤电厂赔钱

美媒称，8日发布的一份新报告称，欧盟煤电产业陷入“死亡螺旋”，54%的燃煤电厂赔钱。
据美国《赫芬顿邮报》网站12月8日报道，英国非营利性质的“碳追踪者”咨询公司对各燃煤电厂营利情况进行了研究。据该公司称，到2030年，欧盟境内619家燃煤电厂中将有97%陷入亏损状态。
报道称，根据现行的逐步淘汰计划，在欧盟境内运营的燃煤电厂到2030年仅有27%会关闭。报告称，如果欧盟在2030年之前全面淘汰煤电，那不仅有助于履行欧盟在巴黎协定中就气候变化问题作出的承诺，还可以避免260亿美元的损失。
虽然欧洲目前仍严重依赖煤炭——煤炭发电量占发电总量的四分之一，但报告指出了多个对煤炭发电不利的经济因素，其中包括可再生能源价格持续下滑、碳价格持续上涨以及政府推行旨在解决空气污染的政策等。
报告共同作者、“碳追踪者”咨询公司分析师马特·格雷说：“除弃用煤炭或游说政府并寄希望于政府实施救助外，公共事业部门基本上无法阻挡这一发展趋势。”
七个欧洲国家——丹麦、芬兰、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国——已承诺在2030年或更早停止使用煤炭发电。
但这种现象并不限于欧洲。11月在德国召开的联合国气候问题会议上，包括加拿大和新西兰在内的20多个国家承诺逐步淘汰煤炭。
“绿色和平国际”今年10月公布的研究报告显示，在2010年之后拥有或发展燃煤发电能力的1675家企业中，超过25%的企业已放弃煤炭业务。这些放弃煤炭业务的企业大多位于印度、中国和美国。
西拉集团立法部门主管梅琳达·皮斯对《赫芬顿邮报》记者说：“煤炭产业现在已是穷途末路，因为煤炭不仅价格太高，还极为有害。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost