中国创造世界首例基因编辑克隆犬 位居基因定制动物前沿

美媒称，“龙龙”是黑白棕三色相间的小狗，它看起来和大多数比格犬一样。但它患有先天性凝血障碍——而这正是中国科学家所希望的。
据美国有线电视新闻网（CNN）12月26日报道，这种小狗是从另一只接受过基因编辑的小狗“苹果”克隆而来的。“苹果”接受过基因编辑技术，以诱发其动脉粥样硬化病变。
如今在这一基因信息被编辑进基因的情况下，这种疾病被传给了“龙龙”。科学家将利用“龙龙”来研究病情及可能的治愈方法。动脉粥样硬化是导致中风和心脏病的主要原因。
报道称，“龙龙”的创造者北京希诺谷生物科技有限公司说，“龙龙”是世界首例基因编辑克隆犬。“龙龙”出生后，科学家称，中国赶上韩国，成为犬体细胞克隆技术的领先者。
2005年，韩国科学家克隆了第一只克隆犬，一只阿富汗猎犬。
耶鲁大学医学院神经移植和修复主任尤金·雷德蒙说：“基因编辑克隆犬肯定是一项突破。”
北京希诺谷生物科技有限公司通过这种方式又成功地克隆了两只小狗，这意味着该公司如今拥有四只基因相同的小狗——苹果、龙龙、希希和诺诺。
北京希诺谷生物科技有限公司技术部经理冯冲说：“犬的遗传性疾病与人类的遗传性疾病最为相似，这使得它们成为研究疾病的最佳模型。”
报道称，据冯冲介绍，龙龙的出生是科学家首次将两项先进的生物技术结合起来：名为CRISPR的基因编辑工具，以及体细胞克隆技术——这项技术曾被用来克隆小羊“多莉”。
动脉粥样硬化可以导致心脏病和中风，影响着超过1580万的美国人。据世界卫生组织，在全球，心血管疾病在死亡原因排名榜上位列第一，2015年它导致1770万人死亡。
希诺谷生物科技公司总经理米继东说，迄今为止，研究人员说这些小狗尚未表现出任何凝血障碍的症状，可是他们正在密切监测其健康状况。他还说，已经在健康动物身上测试治疗心血管疾病的药物。
报道称，尽管其他国家也在进行类似研究，可是中国已身处基因定制动物的前沿。中国科学家在培育拥有人类自闭症基因的猴子、超强壮的狗以及没有逆转录酶病毒的猪。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost