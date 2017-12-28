特朗普不爱住总统官邸：1/3时间不在白宫住

西媒称，美国总统特朗普似乎不太喜欢华盛顿，总是利用一切可能的机会“逃离”这里。上任340天来，他几乎有1/3的时间都在私人宅邸内度过，例如佛罗里达州的私人俱乐部、新泽西州和弗吉尼亚州的高尔夫球俱乐部等。
据埃菲社12月26日报道，2015年刚刚公布参选意愿时，特朗普曾说过：“我不会是一个有假期的总统。由于工作量巨大，我基本不会离开白宫。”
然而，就在即将任满一年的时候，数据显示特朗普几乎有1/3的时间，即超过100天是在华盛顿之外度过的。
报道称，特朗普最喜欢去的就是佛罗里达州的海湖庄园，并在这里和家人度过了成为总统之后的第一个圣诞节。他更愿意称海湖庄园为“冬季白宫”。
报道称，特朗普在海湖庄园总共度过了40天，今年他就在这里享受圣诞假期。随后他还将前往私人高尔夫球场，重拾这项他最喜爱的体育运动。
报道称，特朗普在推特网站上祝愿所有人圣诞快乐，并表示很快将重返工作岗位，继续完成“让美国重新伟大”的事业。
此外，特朗普还在新泽西州的贝德敏斯特的宅邸度过超过30天，他喜欢在这里的私人高尔夫球俱乐部消磨夏季假期。
报道称，如果身在华盛顿，他会忙里偷闲前往距离白宫只有一个半小时路程的弗吉尼亚州波托马克高尔夫球场。这座球场由他的儿子埃里克·特朗普管理，他总共在这里度过了24天。
要想出去吃个晚饭对特朗普而言就更容易了。在距离总统府不到半公里的宾夕法尼亚大街就坐落着特朗普国际饭店，如今这里已经成为华盛顿的企业家和外交人士聚会的地方。
报道称，特朗普很少去距离华盛顿100公里的马里兰州戴维营总统官邸，因为他认为这里“土里土气的”，配不上他的品位。
报道称，与特朗普截然不同，前任总统奥巴马通常租房度过夏季假期，或者直接返回位于夏威夷州的老家。
特朗普前往私人宅邸的次数似乎超乎寻常地多，这也在美国民众当中引发了争议。有人认为他这是利用职权为私人生意打广告。不过白宫对这些指责予以否认，并表示总统有权利按照个人意愿支配假期。
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