你用过吗？2017十大最糟糕密码：“123456”居首 “我爱你”入围

德媒称，网络安全公司“轰动”数据公司公布了2017年人们使用的百个最糟糕的密码。无论任何时代都最受欢迎的组合仍占据着首位，但是也有值得一提的新入围者。
据德国新闻电视频道网站12月21日报道，“轰动”数据公司在对英语国家的大量数据进行分析后公布了2017年最容易被破解的百个最常见的密码。惊人的是，尽管发生了大量密码被破解的事件，但是与2015年相比今年的十大最愚蠢密码并没有什么太大的变化。
打不死的“小强”——“123456”仍领先“password”占据了首位。新登上第三位的则是“12345678”。它的排名前进了一位，这是因为为了提高安全性至少需要8位密码的情况越来越多。“12345”也是因为这个原因而下滑至了第5位。目前排在第4位的是在键盘上位置接近的字母组合“qwerty”（在德国则是“qwertz”—因为德文键盘y和z的位置相反）。密码“123456789”的位置保持不变，仍排在第6位。紧随其后的则是“letmein”（让我进去），它的排名一下子跃升了6位。目前排在第8位的是“1234567”。
报道称，令人意外的是“baseball”这一密码的没落。2015年时它还位居前十位，眼下则完全出局了。取而代之在新榜单占据第九名位置的是“football”（2015年排名第10位）。这可能意味着棒球这种体育运动的受欢迎程度降低了，要么就是棒球迷们比足球迷们的学习能力更强了。而另一方面，网络呆瓜们也变得愈发浪漫了，因为“iloveyou”眼下成为了新的第10名。
报道表示，安全的密码应由多个不同种类的字符组成，至少应有8个。它们当中应包括大小写字母、数字和特殊符号。出生日期和父母、明星或者是宠物的名字和最喜欢的食物、邮政编码或者是电话号码一样都是雷区。密码最好是根本没有任何的意义。而且，为了确保安全应定期修改密码，最好是每个账号使用不同的密码。
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