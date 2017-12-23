苹果公司证实降低老iPhone速度，表示这都是为你们好！

用了一年的苹果手机卡到不行？旧款手机运行速度慢到崩溃？这些都不是你的幻觉！iPhone用户很久前就指出，每当苹果公司推出新款手机，自己较旧款的手机便会变慢。有人认为这是苹果公司和其他科技公司的刻意手段，以吸引用户购买新机。过去，这些说法都遭到反驳。
据外媒报道，苹果公司星期三首次承认，他们的确采取了一些措施，放慢处理器的速度，以降低手机的用电需求。
加拿大公司Primate Labs创办人John Poole早前在博客上表示，公司旗下一个专门测量iPhone处理器速度的应用程序发现，随着iPhone的电池变旧，iPhone的处理器便会相对放慢。
苹果手机解释，任何锂离子电池使用了一段时间后，存电的能力难免会下降，其它品牌的电池也是如此。当手机的处理器要加快速度，但电池无法负荷时，一些手机便会自动关机，这样的情况在手机电量不足或是气温较低时也会出现。
为了避免旧手机出现类似问题，苹果手机去年推出iOS 10.2.1新操作系统时，为iPhone 6, iPhone 6s和iPhone SE添加了新功能，包括在需要时平抑瞬时峰值电流，以避免手机突然关机。
苹果公司表示，“随着iOS 11.2的推出，如今也已将这项功能延伸至iPhone 7，并计划在以后的其他产品中添加这项功能。”
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