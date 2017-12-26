85岁的“年轻”使者——新加坡人曾繁如的儒学传道路

这位老者名叫曾繁如。十年前，他的身份是船运大亨、新加坡培拓投资公司董事局主席。今天，他从一名功成名就的企业家转身致力于传播中国儒家文化，矢志要当一名让儒学创新性地走向世界的“年轻”使者。
“2007年，我卖掉邮轮公司打算投资文化产业。从那时起，我开始系统地接触儒家学说，学习、传播儒家思想。”他说。
儒学的博大精深让这名古稀之年的“年轻”学生深感震撼。
“德不孤，必有邻。”“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”……
在曾繁如看来，对人性向善的引导，对“仁政”“德治”的推崇，是儒学最核心的价值。
“无论是为人处世，还是治国理政，亦或是国家之间的交流往来， 树德 是成功的关键。”他说，尽管诞生于2500多年前，但是儒家的处世哲学和治国理念至今仍然具有普世价值。
回首人生八十余载的起起伏伏，曾繁如对儒家思想的现实作用也有切身体会。
祖籍山东的曾繁如，自称是曾子的76代孙。曾子是孔子的学生，著有儒家散文经典《大学》。
早年的曾繁如并没有在意自己的这一独特身份，也没有关注过儒家学说，“那时都是为生计奔波，哪有心思研究学问。”
1937年，抗日战争全面爆发，5岁的曾繁如随父母离开家乡广东，下南洋躲战乱、讨生活。后来，先后当过电台双语播音员和公务员的曾繁如在70年代投身航运业，并逐渐成长为新加坡知名的企业家。
“以前，我觉得自己运气好，总能在事业发展的关键时刻遇到贵人。后来，接触了儒学，我反观自身，发现正是因为我讲义气、肯吃亏、行善积德的行为风格无形中顺应了儒学的做人原则，帮助我赢得了人心，获得了帮助。”他说。
2007年，全球性的航运危机爆发前夜，大量资金涌入航运业。曾繁如意识到，过度的繁荣背后或许酝酿着深重的危机，于是断然卖掉了自己的油轮公司。
自己的这次全身而退，仿佛也验证了儒家智慧的精妙。“ 人无远虑，必有近忧 ，儒家思想提倡人要有长远打算。”他说。
“别人是知行合一，而我是先行后知。”曾繁如笑言，儒家思想或许早已根植在自己的生命和思想的基因里。
曾繁如第一次踏上寻根之旅，是在1978年。那年，中国向世界打开了封闭的大门，开始了改革开放。
当时46岁的曾繁如沿着珠三角、长江、中国西北角游历一番，并首次到访小城曲阜。那时的曲阜还没有旅馆，他和夫人不得不连夜投宿济宁市。
从那以后，曾繁如几乎每年都会回中国旅行，故土的山山水水总是牵动着他的心，中国的沧桑巨变也让他感到无限欣慰。
2013年，曾繁如着手打造曲阜儒学新院，该学院建成后将致力于儒学教研、交流和传播培训等工作。同时，曾繁如还游历各国宣讲儒学，并翻译出版多本儒学书籍。
儒学作为世界文化瑰宝，早已被很多西方学者所乐道。相传早在16世纪，意大利耶稣会士利玛窦就将儒学的经典著作“四书”，翻译成拉丁文在欧洲传播。
然而，在曾繁如看来，儒学的开发、利用和传播还远远不够。
“传统的儒学作品并没有经过充分筛选，其中有些思想是以中国封建制度和农业社会为背景的，会给外国读者造成一定的困惑。”他说。
他认为，继承和发扬儒学思想，一定要有选择，对于那些落后、陈腐的主张要摒弃，对于精华部分不仅要弘扬，而且还要不断发展。
“必须筛选出其中的精华部分，加以联系当下的解读，才能更好地推广儒学。”曾繁如认为，儒学所蕴含的“有效的、深刻的、永恒的人性考量”具有普世价值和国际意义，是贯穿古今、启迪世界的思想宝藏。
“在任何时代和任何社会，人性是共通的。”曾繁如说。
曾繁如的译著《论语新论》，只保留了《论语》中百分之二十的章节，而这些保留下来的内容都和人性息息相关。
“儒家思想的人性关怀能在世界的任何角落引发共鸣。”曾繁如说。
今年8月，曾繁如还荣获“山东省荣誉公民”称号。
童年离乡，鹤发归来。
曾繁如的人生轨迹也印证了儒家文化的魅力。
“我从小接受西方教育，一生中大部分时间说的是英语。”曾繁如说，自己曾游历89个国家，喜欢了解不同的文化，但是自己始终觉得，印刻在自己血脉中的儒家文化最具吸引力。
“希望我能运用自己独特的多元文化背景，帮助儒家文化走向世界。”曾繁如说。
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