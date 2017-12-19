朝鲜去年经济增速“17年来最快”

首尔的统计机构称，2016年朝鲜人民收入增长速度达五年来最快水平，不过韩国人仍比朝鲜人富裕20倍以上。
韩国统计局在声明中说，朝鲜去年的人均收入为146万韩元(约合1340美元)，同比增长5%。
尽管国际社会针对平壤的核武器计划实施了多套制裁措施，但根据韩国统计局15曰发布的图表，这一年是自2011年以来朝鲜人均收入增长最快的一年，其2011年的人均收入增长逾7%。
与世隔绝的朝鲜是世界上最为神秘的国家之一，该国从不公布官方经济数据，甚至连国内生产总值(GDP)增速数据都不公布，观察家们只能自行估计。
而在资本主义民主国家韩国，年人均收入为3198万韩元，是朝鲜的近22倍。
在韩国统计局发布的其他数据中，韩国也处于领先地位。
该机构称，2016年韩国的发电量为5404亿千瓦时，几乎是朝鲜239亿千瓦时发电量的23倍。
在朝鲜，每100人使用14.26部手机，而在通讯十分发达的韩国，每100人使用的手机达122.65部，超过了一人一部的水平。
韩国的总贸易额为9020亿美元，几乎是朝鲜65亿美元总贸易额的140倍。
7月，韩国央行估计，朝鲜GDP去年增长3.9%，增速超过了韩国的2.8%，尽管其基数要比韩国低得多。
这是朝鲜17年来经济增长速度最快的一年，在金正恩的领导下，平壤悄悄允许市场在经济中发挥更大作用，但否认正在实施改革。
韩国国有的韩国民族统一研究院高级研究员洪敏(音)说：“市场是朝鲜经济增长的一个重要支柱，因为许多人现在正依靠这样的市场挣钱，而不是靠国家功能失调的配给制度。”
韩国统计局称，2016年，朝鲜人口为2490万，而韩国人口为5130万。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost