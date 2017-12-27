中国建“太阳能公路”：未来或可为行驶车辆充电

美媒称，中国正在修建一条长2公里的太阳能公路，这意味着路上的太阳能板将为周边的城镇提供电力。工程师希望它很快可以为行驶在路面的电动汽车提供无线动力。
据美国《大众科学》月刊12月22日报道，这条公路位于中国东部城市济南的南外环高速路路段。济南有逾700万人口，是一个技术和交通枢纽。根据官方媒体报道，这一太阳能为动力的公路将于12月底通车，可以负载中型卡车。
报道称，为修建太阳光电高速公路，中国工程师使用了三层材料。最上面一层是触感类似沥青的透明混凝土。下面是太阳能板，吸收太阳光。在太阳能板以下是一条隔离带，确保土壤不会自下而上地干扰材料。
除了作为电能来源，这条公路还有更多优点，如太阳能板的热能可以穿过混凝土，让路面可以自动融化冰雪。
报道称，太阳能公路仍然非常少见，但自2014年荷兰开通了一条太阳能公路后便开始涌现。太阳能公路非常符合中国近年来对太阳能的积极追求。
作为中国新的环保主义目标，这条太阳能公路甚至不是济南的第一条太阳能公路。修建这一太阳能公路的齐鲁交通发展集团也在济南市内修建了一条太阳能路段作为试点。
报道称，太阳能公路项目此前曾因成本高效益低而受到诟病。但是这些太阳能公路大多聚焦于在当前的公路上安放太阳能板，而不是像中国这样分层保护。基础设施行业正在关注太阳能公路开通后中国能否最终解决太阳能公路问题。
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