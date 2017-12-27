多国禁止比特币公司上市 担忧价格高企构成泡沫

英媒称，以色列证券管理局25日成为全球最新一个打击加密货币的国家监管机构。该机构宣布，将禁止那些从事比特币交易的公司在特拉维夫证券交易所上市。
据英国《金融时报》网站12月25日报道，此前，华尔街的自我监管机构金融监管局于上周对那些“宣扬与加密货币相关活动可能带来高收益”的公司提出了警告。
报道称，随着人们对比特币泡沫的担忧加剧，包括中国在内的其他国家近期也采取了类似行动。中国在9月份关闭了比特币交易所，并禁止首次代币发行，导致比特币价格大幅下跌。
以色列证券管理局主席什穆埃尔·豪泽说，他任命的一个对如何监管数字货币进行调查的委员会将在未来一周内进行汇报，并警告说，他认为目前高企的价格已构成“泡沫”。
豪泽在谈及比特币的价格暴涨之时，称“没有人知道这背后有什么”。他还说，监管是必要的，“因为公众没有得到保护”。
据报道，22日，比特币遭遇了今年以来最大的抛售，价格暴跌。此后，比特币的价格在假日期间的交易中虽然有所恢复，但截至25日晚间，伦敦交易的比特币价格仍徘徊在14000美元附近，远低于12月中旬接近2万美元的高点。
本月早些时候，几家以色列公司宣布有意涉足比特币交易，此举令它们的股价在以色列市场上飙升。此后，以色列证券监管机构采取措施，试图限制以色列金融公司对数字货币的投机行为。
报道称，根据以色列证券管理局的计划，那些“主要业务”是数字货币的公司将被禁止在特拉维夫市场上市，而那些已经上市但将“大部分业务”转向比特币的公司将被摘牌。
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