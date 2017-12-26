研究称胖人可能更快乐

超重一般与众多健康风险联系在一起，包括心脏问题、糖尿病以及中风的风险更髙。但一项新研究发现胖人可能生活更加快乐。
该研究成果发表在《国际流行病学杂志》季刊上，是由路易丝•米勒德和乔治•戴维•史密斯带领英国布里斯托尔大学一组研究人员进行的研究。
这组研究人员分析如何使用“表型组检索分析工具”来对英国生物医学库进行自动的表型组检索。英国生物医学库是包含50万名37岁至73岁英国男性和女性基因数据的数据库。
研究人员经过调查得出有关体重指数与健康之间联系的许多结论，这些结论都已经广为人知。包括一个人的体重指数越高，此人的血压可能越高，更可能患糖尿病。
但是他们还发现，令人惊讶的是，超重的人可能一般心境更加平和。研究人员表示：“如果某个人从基因层面上看可能体重指数较高，那么此人就不太可能形容自己为紧张或‘易激动的’。”
英国皇家精神病学会食欲性疾患部门负责人达莎•尼科尔斯解释说，人的饮食模式对他们的精神状态有影响。她说：“我们知道如果某个人没有获得足够的营养，这会影响到他们控制情绪的能力。我毫不惊讶(体重和快乐之间)存在直接联系。”
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